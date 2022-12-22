Выступление Зеленского в Конгрессе после визита в Бахмут – очень мощный месседж, – политолог

Владимир Зеленский 21 декабря побывал с визитом в США. Речь президента помогла донести американцам ситуацию в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал проректор Украинского католического университета, политолог Дмитрий Шеренговский. В частности, в ходе визита в США Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом.

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Шеренговский напомнил, что во время выступления Зеленский заявил, что Украина сдерживает Владимира Путина так, как когда-то свободный мир сдерживал Гитлера. Также президент ссылался на знаменитую речь премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Представители Конгресса более 20 раз поднимались и аплодисментами прерывали выступление Зеленского.

Дмитрий Шеренговский Проректор УКУ, политолог Президент озвучил очень важные вещи, понятные конгрессменам и конгрессвумен, а также американскому обществу. Он делал отсылку ко Второй мировой войне и той же самой тирании, которая сейчас воплощена в России. Зеленский подчеркнул, что мы должны ее победить, как когда-то победили нацистский режим.

Политолог добавил, что именно эти слова были одними из самых важных и вызывали восторг аудитории.

Мощные месседжи после визита Зеленского в Бахмут

Также, по словам политолога, немаловажную роль сыграло то, что президент Украины отправился в США сразу после поездки на фронт.

Выступление Зеленского после визита в Бахмут, а также флаг Украины, подписанный украинскими бойцами, и медаль от военных для Байдена – очень мощные месседжи. Эти маленькие знаки действительно очень сильно объединяют,

– подчеркнул Шеренговский.

Он добавил, что речь Зеленского была очень хорошо составлена. Особенно важно, что президент Украины рассказывал о ситуации в Бахмуте. Ведь именно к этому городу сейчас приковано внимание.

"Также Зеленский четко сказал, что США не просто оказывают помощь Украине, а делают инвестицию в борьбу со злом, как это было во времена Второй мировой войны. Тогда также считалось, что США вносят большой вклад в построение демократии", – отметил политолог.

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