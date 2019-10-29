Выступление Зеленского на инвестиционном форуме в Мариуполе: главное
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии инвестиционного форума в Мариуполе. Во время своего выступления он подчеркнул, что для Мариуполя это первый форум такого большого масштаба.
Украина сейчас в очень непростом положении, но это Apple, который начинает свой путь в гараже, заявил Владимир Зеленский.
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Главные тезисы из выступления Владимира Зеленского
О войне на Донбассе
Президент заявил, что сейчас Украина поднимается и движется вперед, но эти шаги являются медленными и неуверенными.
"Мы имеем одно тяжелое бремя – это война. Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий – наша главная задача. Мы знаем, что сделать это можно одним путем – дипломатическим", – заявил Зеленский.
По его словам, для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть державой, которую уважают и к которой прислушиваются, быть процветающей, независимой и успешной страной.
Именно такой должна стать Украина, именно этого заждались все ее граждане. Именно поэтому я пошел в политику и, собственно, именно поэтому сегодня я здесь. Более того, я уверен, что именно поэтому сегодня и вы здесь,
– подчеркнул президент.
Резюмируя, он подчеркнул, что мир в Украине – это залог безопасности и стабильности в Европе и в мире, а успех Украины – это и их успех.
Об экономическом росте Украины
Владимир Зеленский подчеркнул, что успех Украины невозможен без стабильного экономического роста на уровне не менее 5-7% ежегодно.
"Это действительно амбициозная задача, для решения которой требуется масштабное привлечение инвестиций. Этот форум должен стать отправной точкой в этом процессе. Все неравнодушные могут стать непосредственными участниками в восстановлении Донбасса и рождении новой Украины", – подчеркнул глава государства.
Кроме того, он рассказал о приоритетных планах новой власти, через которые стоит инвестировать в Украину:
Уровне и единые правила игры для бизнеса:
говорится о единых правилах для крупного, среднего и малого бизнеса, как украинского, так и иностранного. По словам Зеленского, только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику;
Преодоление коррупции и эффективная работа правоохранителей:
этот шаг является необходимым для введения единых правил игры для бизнеса. Для этого проводятся чистки в ГПУ, реформа СБУ и поддержка полной независимости САП, НАБУ и ГБР;
Изменения в законодательство:
для улучшения эффективности работы правоохранителей и активизации борьбы с коррупцией принят ряд законопроектов и постановлений правительства. Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы работа правоохранителей не была напрасной, должна состояться настоящая реформа судебной системы;
Запуск Высшего антикоррупционного суда:
президент заявил, что коррумпированные суды пугают инвесторов не меньше, чем выстрелы на Донбассе;
Ликвидация и национализация банков:
вследствие финансового кризиса с рынка было выведено около 100 банков, а "ПриватБанк" национализирован. Владимир Зеленский пообещал, что в каждом из этих дел будет защищать исключительно интересы Украины;
Я очень хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, якобы кто-то из команды президента хочет пвернуть бывшим владельцам их банки – нет, это не правда,
– заявил президент.
Об эффективной работе новой Верховной Рады
Глава государства отметил, что только за 2 месяца работы новая Верховная Рада приняла около 40 законопроєктів, часть из которых бизнес и международные партнеры ожидали в течение лет.
"В частности говорится о законопроект о концессиях, который разблокирует значительные инвестиции в инфраструктуру нашего государства. Мы уменьшаем роль государства в экономике там, где она не является эффективной. Приватизация, дерегуляция, государство в смартфоне – все эти инициативы позволят бизнесу расправить крылья и дышать полной грудью", – убежден президент.
Владимир Зеленский также подчеркнул, что правительство уже подало законопроект о введении свободного рынка земли, что даст толчок агропромышленному сектору, привлечению инвестиций и современным технологиям.
"Некоторые обвиняют нас в поспешном принятии решений и говорит о турбо-режиме работы. Я очень рад, ведь лучше двигаться быстрее, даже допуская незначительные ошибки, которые всегда можно исправить вместо того, чтобы топтаться на месте", – пояснил гарант.
О приоритетных направлениях работы
Владимир Зеленский, в частности, выделил несколько приоритетов работы новой власти в течение ближайшего времени:
- продолжение евроинтеграции;
- налоговая реформа;
- искоренение давления на бизнес со стороны правоохранителей;
- большая приватизация;
- создание эффективных правил работы на энергетических рынках;
- упрощение ведения бизнеса путем уборки ограничений в ведении трудовых отношений и движения капитала.
О достижениях
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Выступление Зеленского на инвестиционном форуме: смотрите видео