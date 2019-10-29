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      Выступление Зеленского на инвестиционном форуме в Мариуполе: главное

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      Владимир Зеленский принял участие в открытии инвестиционного форума в Мариуполе
      Владимир Зеленский принял участие в открытии инвестиционного форума в Мариуполе / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии инвестиционного форума в Мариуполе. Во время своего выступления он подчеркнул, что для Мариуполя это первый форум такого большого масштаба.

      Украина сейчас в очень непростом положении, но это Apple, который начинает свой путь в гараже, заявил Владимир Зеленский.

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      Главные тезисы из выступления Владимира Зеленского

      О войне на Донбассе

      Президент заявил, что сейчас Украина поднимается и движется вперед, но эти шаги являются медленными и неуверенными.

      "Мы имеем одно тяжелое бремя – это война. Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий – наша главная задача. Мы знаем, что сделать это можно одним путем – дипломатическим", – заявил Зеленский.

      По его словам, для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть державой, которую уважают и к которой прислушиваются, быть процветающей, независимой и успешной страной.

      Именно такой должна стать Украина, именно этого заждались все ее граждане. Именно поэтому я пошел в политику и, собственно, именно поэтому сегодня я здесь. Более того, я уверен, что именно поэтому сегодня и вы здесь,
      – подчеркнул президент.

      Резюмируя, он подчеркнул, что мир в Украине – это залог безопасности и стабильности в Европе и в мире, а успех Украины – это и их успех.

      Об экономическом росте Украины

      Владимир Зеленский подчеркнул, что успех Украины невозможен без стабильного экономического роста на уровне не менее 5-7% ежегодно.

      "Это действительно амбициозная задача, для решения которой требуется масштабное привлечение инвестиций. Этот форум должен стать отправной точкой в этом процессе. Все неравнодушные могут стать непосредственными участниками в восстановлении Донбасса и рождении новой Украины", – подчеркнул глава государства.

      Кроме того, он рассказал о приоритетных планах новой власти, через которые стоит инвестировать в Украину:

      Уровне и единые правила игры для бизнеса:
      говорится о единых правилах для крупного, среднего и малого бизнеса, как украинского, так и иностранного. По словам Зеленского, только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику;

      Преодоление коррупции и эффективная работа правоохранителей:
      этот шаг является необходимым для введения единых правил игры для бизнеса. Для этого проводятся чистки в ГПУ, реформа СБУ и поддержка полной независимости САП, НАБУ и ГБР;

      Изменения в законодательство:
      для улучшения эффективности работы правоохранителей и активизации борьбы с коррупцией принят ряд законопроектов и постановлений правительства. Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы работа правоохранителей не была напрасной, должна состояться настоящая реформа судебной системы;

      Запуск Высшего антикоррупционного суда:
      президент заявил, что коррумпированные суды пугают инвесторов не меньше, чем выстрелы на Донбассе;

      Ликвидация и национализация банков:
      вследствие финансового кризиса с рынка было выведено около 100 банков, а "ПриватБанк" национализирован. Владимир Зеленский пообещал, что в каждом из этих дел будет защищать исключительно интересы Украины;

      Я очень хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, якобы кто-то из команды президента хочет пвернуть бывшим владельцам их банки – нет, это не правда,
      – заявил президент.

      Об эффективной работе новой Верховной Рады

      Глава государства отметил, что только за 2 месяца работы новая Верховная Рада приняла около 40 законопроєктів, часть из которых бизнес и международные партнеры ожидали в течение лет.

      "В частности говорится о законопроект о концессиях, который разблокирует значительные инвестиции в инфраструктуру нашего государства. Мы уменьшаем роль государства в экономике там, где она не является эффективной. Приватизация, дерегуляция, государство в смартфоне – все эти инициативы позволят бизнесу расправить крылья и дышать полной грудью", – убежден президент.

      Владимир Зеленский также подчеркнул, что правительство уже подало законопроект о введении свободного рынка земли, что даст толчок агропромышленному сектору, привлечению инвестиций и современным технологиям.

      "Некоторые обвиняют нас в поспешном принятии решений и говорит о турбо-режиме работы. Я очень рад, ведь лучше двигаться быстрее, даже допуская незначительные ошибки, которые всегда можно исправить вместо того, чтобы топтаться на месте", – пояснил гарант.

      О приоритетных направлениях работы

      Владимир Зеленский, в частности, выделил несколько приоритетов работы новой власти в течение ближайшего времени:

      • продолжение евроинтеграции;
      • налоговая реформа;
      • искоренение давления на бизнес со стороны правоохранителей;
      • большая приватизация;
      • создание эффективных правил работы на энергетических рынках;
      • упрощение ведения бизнеса путем уборки ограничений в ведении трудовых отношений и движения капитала.

      О достижениях

      Новость дополняется...

      Выступление Зеленского на инвестиционном форуме: смотрите видео

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины
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