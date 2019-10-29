Выступление Зеленского на инвестиционном форуме в Мариуполе: главное

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии инвестиционного форума в Мариуполе. Во время своего выступления он подчеркнул, что для Мариуполя это первый форум такого большого масштаба.

Украина сейчас в очень непростом положении, но это Apple, который начинает свой путь в гараже, заявил Владимир Зеленский.

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Главные тезисы из выступления Владимира Зеленского

О войне на Донбассе

Президент заявил, что сейчас Украина поднимается и движется вперед, но эти шаги являются медленными и неуверенными.

"Мы имеем одно тяжелое бремя – это война. Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий – наша главная задача. Мы знаем, что сделать это можно одним путем – дипломатическим", – заявил Зеленский.

По его словам, для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть державой, которую уважают и к которой прислушиваются, быть процветающей, независимой и успешной страной.

Именно такой должна стать Украина, именно этого заждались все ее граждане. Именно поэтому я пошел в политику и, собственно, именно поэтому сегодня я здесь. Более того, я уверен, что именно поэтому сегодня и вы здесь,

– подчеркнул президент.

Резюмируя, он подчеркнул, что мир в Украине – это залог безопасности и стабильности в Европе и в мире, а успех Украины – это и их успех.

Об экономическом росте Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что успех Украины невозможен без стабильного экономического роста на уровне не менее 5-7% ежегодно.

"Это действительно амбициозная задача, для решения которой требуется масштабное привлечение инвестиций. Этот форум должен стать отправной точкой в этом процессе. Все неравнодушные могут стать непосредственными участниками в восстановлении Донбасса и рождении новой Украины", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, он рассказал о приоритетных планах новой власти, через которые стоит инвестировать в Украину:

Уровне и единые правила игры для бизнеса:

говорится о единых правилах для крупного, среднего и малого бизнеса, как украинского, так и иностранного. По словам Зеленского, только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику;

Преодоление коррупции и эффективная работа правоохранителей:

этот шаг является необходимым для введения единых правил игры для бизнеса. Для этого проводятся чистки в ГПУ, реформа СБУ и поддержка полной независимости САП, НАБУ и ГБР;

Изменения в законодательство:

для улучшения эффективности работы правоохранителей и активизации борьбы с коррупцией принят ряд законопроектов и постановлений правительства. Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы работа правоохранителей не была напрасной, должна состояться настоящая реформа судебной системы;

Запуск Высшего антикоррупционного суда:

президент заявил, что коррумпированные суды пугают инвесторов не меньше, чем выстрелы на Донбассе;

Ликвидация и национализация банков:

вследствие финансового кризиса с рынка было выведено около 100 банков, а "ПриватБанк" национализирован. Владимир Зеленский пообещал, что в каждом из этих дел будет защищать исключительно интересы Украины;

Я очень хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, якобы кто-то из команды президента хочет пвернуть бывшим владельцам их банки – нет, это не правда,

– заявил президент.

Об эффективной работе новой Верховной Рады

Глава государства отметил, что только за 2 месяца работы новая Верховная Рада приняла около 40 законопроєктів, часть из которых бизнес и международные партнеры ожидали в течение лет.

"В частности говорится о законопроект о концессиях, который разблокирует значительные инвестиции в инфраструктуру нашего государства. Мы уменьшаем роль государства в экономике там, где она не является эффективной. Приватизация, дерегуляция, государство в смартфоне – все эти инициативы позволят бизнесу расправить крылья и дышать полной грудью", – убежден президент.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что правительство уже подало законопроект о введении свободного рынка земли, что даст толчок агропромышленному сектору, привлечению инвестиций и современным технологиям.

"Некоторые обвиняют нас в поспешном принятии решений и говорит о турбо-режиме работы. Я очень рад, ведь лучше двигаться быстрее, даже допуская незначительные ошибки, которые всегда можно исправить вместо того, чтобы топтаться на месте", – пояснил гарант.

О приоритетных направлениях работы

Владимир Зеленский, в частности, выделил несколько приоритетов работы новой власти в течение ближайшего времени:

продолжение евроинтеграции;

налоговая реформа;

искоренение давления на бизнес со стороны правоохранителей;

большая приватизация;

создание эффективных правил работы на энергетических рынках;

упрощение ведения бизнеса путем уборки ограничений в ведении трудовых отношений и движения капитала.

О достижениях

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Выступление Зеленского на инвестиционном форуме: смотрите видео