Выучил команды на украинском: в МВД показали собачку, которая перешла на сторону добра в Нацгвардии
Источник:телеграм МВД Украины
Животные – это те существа, которые понимают, что происходит вокруг. Так, одна из собак осознала, что воюет на стороне зла и перешла к украинским защитникам.
В МВД показали овчарку, которая перешла на сторону добра
В соцсетях Министерства внутренних дел Украины показали фото овчарки, ранее служившей в Росгвардии. Впрочем, месяц назад собака попала к украинским военным, и уже поражает своими успехами.
Главное Контрнаступление возле Изюма, переговоры об эвакуации с "Азовстали": основное за 80-й день войны
Овчарка служила в Росгвардии, но после разгрома россиян в одном из районов Николаевской области попала в Нацгвардию,
– говорится в сообщении.
Через месяц животное смогло изучить все необходимые команды на украинском языке и, как отмечают в МВД, все понимает.
В комментариях пользователи отметили, что "собака – интеллектуальное существо и понимает, что правда на стороне Украины".
Пес Патрон
Четвероногий друг спасателей, пес Патрон, продолжает помогать зачищать территорию после российских оккупантов. Пес находит взрывоопасные предметы, которые бросили войска агрессора, в частности, на территории Черниговской области. Спасатели ГСЧС называют его своим талисманом.
Не так давно персонаж польского мультика Лехослава Маршалека Рекс передал привет героическому Патрону. На странице фонда создателей фильма опубликовали милую иллюстрацию.
В ходе визита канадского премьера Джастина Трюдо в Киев президент наградил украинских пиротехников, работающих по стандартам Канады. Среди них в Офисе Президента был и пес Патрон.
Трюдо выразил восторг украинским героическим песиком. Он отметил, что тот помог украинской армии обезвредить более 200 взрывных предметов и помогает учить детей безопасности поведения с минами.
Кстати, Патрон, откровенный фанат сыра, имеет собственную страницу в инстаграме, где за ним следят более 180 тысяч подписчиков. Недавно четырехлапому спасателю посвятили ряд крутых рисунков. С Патроном уже познакомился телеведущий Дмитрий Комаров и известный тревел-блогер Антон Птушкин .
К теме – пес Патрон – талисман черниговских пиротехников: смотрите видео