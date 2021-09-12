Вывезены и замучены: в Украине чтят память жертв сталинских депортаций
Источник:24 канал
Традиционно во второе воскресенье сентября в Украине чтят память жертв сталинского принудительного выселения. В 1944 – 1951 годах от насильственной депортации пострадали 700 тысяч украинцев.
Основанием для принудительного выселения было установление новых государственных границ в Европе, в частности между СССР и Польшей.
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Что стоит знать о депортации украинцев
Для определения советско-польской границы 9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением": украинского – с территории Польши в УССР и польского – с территории Украины в Польшу.
Фактически, это было принудительное переселение этнических украинцев:
- Холмщины,
- Подляшье,
- Надсяння,
- Лемковщины.
Их депортировали в восточные и южные области нашего государства.
Принудительная депортация украинцев из этнических земель: смотрите архивное видео
Процесс депортации был жестоким
Украинцев не спрашивали, хотели ли они возвращаться на Родину. К тому же сам процесс депортации имел форму военных операций против мирного населения. Все это сопровождалось:
- грубым нарушением прав и свобод человека и гражданина,
- полным запретом возвращение на родные земли,
- изъятием имущества,
- безальтернативным закреплением за новыми местами поселения, покидать которые было запрещено,
- ограничением политических, социальных, экономических и культурных прав.
Как следствие – это привело к разрушению украинского культурного и исторического наследия, поставило под угрозу уничтожение ряд этнографических групп украинского народа.
Принудительная депортация украинцев из Польши / Фото Украинского института национальной памяти
Люди собирали вещи под дулами автоматов / Фото Украинского института национальной памяти