Украинская сторона может использовать такое движение россиян на Бахмутском направлении для совершения контрнаступления. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Оккупанты на Бахмутском направлении ослаблены

Алексей Гетьман объяснил, что следует правильно трактовать действия оккупантов.

Это обычная ротация!

– подчеркнул он

Вместо наемников ЧВК "Вагнера" в город входят части регулярного войска России и боевики самопровозглашенных республик. Именно сейчас оккупанты чрезвычайно уязвимы.

ВСУ может начать контрнаступление

Это может способствовать действиям ВСУ, направленным на ликвидацию врага и освобождение украинской территории.

"Старики вышли, новые зашли, но еще не понимают, куда бежать и где туалет, столовая пока в не очень уверенном состоянии", – заметил военный аналитик.

С этими резервами российской армии украинские защитники справятся.

Это наиболее удобное время для того, чтобы совершать контрнаступательные действия,

– добавил Гетман.

По его мнению, новые силы россиян не смогут нанести больше вреда, а украинская сторона точно найдет правильное время для деоккупации и Бахмута, и всех других городов Украины.

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