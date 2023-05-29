Украинская сторона может использовать такое движение россиян на Бахмутском направлении для совершения контрнаступления. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман.
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Оккупанты на Бахмутском направлении ослаблены
Алексей Гетьман объяснил, что следует правильно трактовать действия оккупантов.
Это обычная ротация!
– подчеркнул он
Вместо наемников ЧВК "Вагнера" в город входят части регулярного войска России и боевики самопровозглашенных республик. Именно сейчас оккупанты чрезвычайно уязвимы.
ВСУ может начать контрнаступление
Это может способствовать действиям ВСУ, направленным на ликвидацию врага и освобождение украинской территории.
"Старики вышли, новые зашли, но еще не понимают, куда бежать и где туалет, столовая пока в не очень уверенном состоянии", – заметил военный аналитик.
С этими резервами российской армии украинские защитники справятся.
Это наиболее удобное время для того, чтобы совершать контрнаступательные действия,
– добавил Гетман.
По его мнению, новые силы россиян не смогут нанести больше вреда, а украинская сторона точно найдет правильное время для деоккупации и Бахмута, и всех других городов Украины.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Бахмуте значительно уменьшилось количество боевых столкновений.
- Напомним, что 25 мая об уходе своих бойцов из Бахмута, где многие месяцы ведутся изнурительные бои, заявил главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.