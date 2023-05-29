Українська сторона може використати такий рух росіян на Бахмутському напрямку для здійснення контрнаступу. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Окупанти на Бахмутському напрямку ослаблені

Олексій Гетьман пояснив, що варто правильно трактувати дії окупантів.

Це звичайна ротація!

– наголосив він

Замість найманців ПВК "Вагнера" в місто заходять частини регулярного війська Росії та бойовики самопроголошених республік. Саме зараз окупанти надзвичайно вразливі.

ЗСУ може почати контрнаступ

Це може посприяти діям ЗСУ, які спрямовані на ліквідацію ворога та звільнення української території.

"Старі вийшли, нові зайшли, але ще не розуміють, куди бігти та де туалет, їдальня – поки в не дуже впевненому стані", – зауважив військовий аналітик.

З цими резервами російської армії українські захисники точно впораються.

Це найбільш зручний час для того, щоб робити контрнаступальні дії,

– додав Гетьман.

На його думку, нові сили росіян не зможуть завдати більшої шкоди, а українська сторона точно знайде правильний час для деокупації і Бахмута, і всіх інших міст України.

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