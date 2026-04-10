Расколет общество и даст шанс России: Зеленский прокомментировал вывод войск с Донбасса
- Вывод войск с Донбасса может расколоть украинское общество и создать новые возможности для наступления России.
- Зеленский отметил, что прекращение огня на текущих позициях выгодно как Украине, так и ее союзникам.
Вывод войск с Донбасса может расколоть украинское общество и создать новые возможности для наступления. Тогда как формат "прекращения огня" на текущих позициях выгоден не только для Украины, но и для ее союзников.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics.
Возможен ли вывод войск с Донбасса?
Глава государства в очередной раз подчеркнул, что враг стремится разделить нашу страну, общество.
Если мы выведем войска с Донбасса, это разделит нашу нацию. Многие люди будут выступать против этого,
– подчеркнул Зеленский.
По его словам, именно во время раскола общества российский диктатор устроит новый "блицкриг" и уже с более выгодных позиций будет пытаться оперативно оккупировать Украину.
Зеленский отметил, что даже при отсутствии немедленной эскалации Россия может использовать паузу для мобилизации ресурсов, подготовки военных, усиления оборонно-промышленного комплекса и попыток добиться ослабления международных санкций.
Именно поэтому прекращение огня по принципу "стоим там где стоим" отвечает не только интересам Украины, но и является выгодным для ее международных партнеров, подчеркнул президент.
Прекращение огня в Украине: что известно?
6 апреля Владимир Зеленский выдвинул инициативу о прекращения боевых действий на Пасхальные праздники. Зато Россия ответила масштабным ударом по Одессе. В результате этой атаки погибли три человека, еще 18 – пострадали.
Отдельно президент Украины предлагал российскому режиму энергетическое перемирие, которое предусматривает остановку атак на украинскую энергетику и российскую – соответственно. Впрочем ответа до сих пор нет.
Вечером 9 апреля российский диктатор Путин таки объявил "Пасхальное перемирие" с 16:00 11 апреля и до завершения 12 апреля. В Москве выразили надежду на зеркальный ответ Киева.
В то же время украинский лидер отметил, что "у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи".