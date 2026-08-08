"Просто так Донбасс никто не отдаст": Зеленский сделал громкое заявление

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки по своим территориям. По его словам, попытки Путина торговаться с американской стороной являются манипуляцией.

Об этом президент сказал в интервью ТСН.

Готова ли Украина на территориальные уступки?

Глава государства подчеркнул, что Украина не собирается покидать Донбасс или отдавать свои территории, ведь никто не может гарантировать, что после этого Россия не пойдет дальше.

По его словам, Москва может по-разному трактовать договоренности с США. По мнению политика, прекращение огня должно произойти без требований к Украине покидать свои земли.

Напомним, что в Кремле часто любят апеллировать к так называемому "духу Анкориджа". Мол, на саммите 2025 года Путин и Трамп согласились, что для прекращения огня Украина должна вывести свои войска из Донбасса.

Между тем, в США уже опровергли российские заявления. Там говорят, что никаких договоренностей не было. Было только российское предложение, которое украинская сторона отвергла.

В интервью Зеленский сообщил, что Украина вместе с США работает над надежными гарантиями безопасности в случае нового нападения России. Президент также считает, что прекращение огня сейчас нужно обеим сторонам, ведь никто не знает, чем завершится война.