Говорят, в Геническ, – а на самом деле в Сибирь: из Херсонщины принудительно вывозят украинцев

Оккупанты активно вывозят гражданское население с оккупированной территории Херсонщины, что вблизи Запорожской области. Россияне заставляют местных покидать собственные дома.

Об этом сообщают источники 24 Канала. По их данным, оккупанты утверждают, что везут якобы в Геническ. Впоследствии оказывается, что население вывозят в Сибирь.

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В то же время, заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский 24 Каналу заявил, что россияне не так сильно давят на местных жителей Херсонщины по поводу "эвакуации", как это делали перед деоккупацией на правом берегу Днепра.

Но все-таки они эту работу проводят. Очень опасно соглашаться на все эти выезды, на их так называемую "эвакуацию". Потому что все должны понимать, что это просто депортация скрытая,

– заявил Соболевский.

Россияне хотят загнать украинцев в депрессивные регионы страны-агрессора. В основном их интересует молодежь. Все, чтобы решить демографические проблемы.

Выживайте сами

"Их не интересует жизнь этих людей. Более того, те люди, которые раньше соглашались на это, сейчас они столкнулись с тем, что отношение к ним там очень негативное на самом деле", – рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

Украинцам говорят, что они якобы должны быть благодарны за то, что им дали по "упрощенной системе" российский паспорт. Призывают их искать работу, жилье и выживать самостоятельно на территории России. Более того, даже создают определенные ограничения, чтобы люди не смогли вернуться в Украину.

Какая ситуация в Херсонской области: смотрите видео

Проблем не будет

"А часть людей они просто запугивают, что "вы не можете вернуться в Украину, ведь там вас ждет тюрьма, что вы для Украины предатели, поэтому оставайтесь уже в России навсегда". Это все не соответствует действительности", – подчеркнул Юрий Соболевский.

По его словам, если человек был вынужден так себе спасать свою жизнь, то у него не будет никаких проблем при возвращении домой в Украину.

"Пройдет стабилизационные мероприятия. Если не будет подтверждения того, что этот человек сотрудничал с оккупантами, не будет к нему никаких претензий", – сказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

В то же время россияне направили больше усилий на принудительную паспортизацию, поэтому давление на людей очень сильное.

Подготовка к "эвакуации"

Готовятся оккупанты и к "эвакуации" коллаборантов. Большинство так называемых "должностных лиц" оккупационных властей дальше Геническа пытаются не выезжать.

"Время от времени делают выездные какие-то встречи, ездят по области. Но подавляющее большинство имеющих полномочия находятся в Геническом районе и городе Геническ", – рассказал Юрий Соболевский.

А у большинства из них семьи уже покинули Херсонщину.

То есть они этот процесс для себя уже запустили. Они перевозят семьи, перевозят имущество, но сами постоянно обращаются, что "все хорошо, Россия навсегда" и другие мантры, которые они там очень любили рассказывать,

– добавил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Какая ситуация в Херсонской области