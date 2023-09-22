Зерновой коридор работает: из портов Одесской области вышло уже 2 судна с украинской пшеницей

Из Одесской области вышли уже 2 судна с украинским зерном. Они экспортируют агропродукцию в страны Азии и Африки.

Более того, украинские порты ожидают еще 3 судна, которые после загрузки будут экспортировать зерно и железную руду в Китай, Египет и Испанию. Подробности работы зернового коридора раскрыл министр инфраструктуры.

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Зерновой коридор работает, несмотря на российскую блокаду.

Из украинских портов в течение последних дней вышло уже 2 судна с украинским зерном. Как сообщил Кубраков, утром 22 сентября из порта "Черноморск" вышло судно "AROYAT" под флагом Палау. На борту – 17,6 тысячи тонн украинской пшеницы для Египта. Экипаж судна состоит из граждан Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.

Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов на вход в порт Черноморска с целью экспорта агропродукции для стран Азии,

– сообщил Кубраков.

Накануне, 19 сентября, из порта Черноморск вышло судно "RESILIENT AFRICA" с 3 тысячами тонн пшеницы. Оно держит курс в направлении Босфора.

В Украину следуют еще 3 судна

Кубраков сообщил, что в Украину двигаются еще 3 судна под загрузку экспортной продукцией. По его словам, их планируют загрузить более 127 тоннами украинских агропродуктов и железной руды. После этого суда отплывут в сторону Китая, Египта и Испании.

"Балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских судов и двигаются в направлении портов Южный и Черноморск", – подчеркнул министр.

Вместе с тем руководитель Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен считает, что в ближайшие недели из украинских портов сможет выходить все больше судов с зерном.

"В течение следующих нескольких недель, я думаю, факторы, заставившие Россию считать, что она извлечет выгоду от выхода из Черноморской зерновой инициативы, изменятся", – заявил О'Брайен.

Румыния может запретить импорт зерна из Украины

Премьер-министр Румынии заявил, что ждет от Украины предложения по лицензированию украинского зерна. В настоящее время агропродукция из нашей страны в Румынию не экспортируется.

Он отметил, что между ним и Денисом Шмыгалем существовало "джентльменское соглашение" и ни на одной таможне не было запроса на экспорт зерна из Украины в Румынию. Впрочем, Еврокомиссия попросила ввести систему лицензирования экспорта зерновых в страны ЕС, поэтому в Румынии ожидают предложения. Если же будут запросы на экспорт, то Челаку попросит министра сельского хозяйства и министра экономики "сделать общий приказ о том, что на период 30 дней, пока все не будет установлено, ограничение будет продлено".