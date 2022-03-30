Вывозят даже чайники и ковры, – Чаус о мародерстве оккупантов на Черниговщине

Ситуация в Черниговской области нормальная, насколько можно назвать ее такой во время войны. Кроме нескольких населенных пунктов, где находится враг.

Об этом 30 марта рассказал Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА. Он подтвердил, что россияне прибегают в области к мародерству.

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Где ситуация пока остается тяжелой

Чиновник уточнил, что речь идет о населенных пунктах, расположенных непосредственно рядом с Черниговом, а также о нескольких в Нежинском и Прилуцком районах. Там ситуация действительно критическая, враг сидит на головах у людей.

Люди в погребах, подвалах, а враг вытаскивает всю пищу, все продовольствие. Издевается над нашими жителями. Этого мы никогда им не простим,

– подчеркнул Чаус.

Он отметил, что в таких местах ситуация даже более критическая, чем в Чернигове. Основная часть таких населенных пунктов – возле областного центра. Там, где стоит вражеская артиллерия, танки.

Россияне воруют даже чайники и коврики

На Черниговщине оккупанты лупят из артиллерии и активно привлекают диверсантов по всему Северскому направлению.

Кроме того, глава ОВА отметил, что на Черниговщине есть российские подразделения, отрезанные от основных регулярных частей. Они занимаются мародерством. "Даже чайники вывозят и ковры складывают в свои БТР, когда убегают и уезжают из страны или на ротацию", – рассказал Чаус.

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