Вывозят тоннами и выбрасывают: фермеры из Херсонщины беспощадно уничтожают урожай арбузов

13 сентября 2021 , 11:14
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Источник:

телеграм-канал "ХХ"

В Украине аграрии не могут продать урожай арбузов из-за перенасыщения рынка. В результате уничтожают непроданные бахчевые, в частности такое зафиксировали на камеру в селе Михайловка Херсонской области.

Кадры уничтожения урожая арбузов в Херсонской области обнародовали в сети. Пользователи активно реагируют на видео.

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Фермеры уничтожают арбузы

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчины в поле выбрасывают из грузовика арбузы. В результате бахчевые разбиваются.

Вот как-то так. Михайловка,
– подписали ролик.

Пользователи сети активно отреагировали на уничтожение арбузов.

Реакция сети на снижение бахчевых

  • "Почему не отдали никому?",
  • "Лучше бы мне привезли",
  • "Жалко людям, отдали бы, животным на ферму или курам в курятник",
  • "Могли отдать в детский дом",
  • "Жалко ребят, выращивали, а покупателей нет",
  • "Правильно сделали. Их товар, что хотят, то и делают",
  • "Мы посадили арбуз, вложили тысячи гривен плюс свой труд, плюс нервы. Оказались в полной заднице, даже не в нуле. И вы еще будете рассказывать, кому нам, что везти?".

На Херсонщине уничтожают арбузы: смотрите видео

Арбузный кризис в Украине: что известно

  • В 2021 году арбузов насеяли больше, ведь фермерам хотелось заработать на культуре, которая дала прибыль в прошлом году.
  • Осадков на юге было много, поэтому посевы дали щедрый урожай.
  • Однако из-за позднего посева и погодных особенностей лета арбузы разных групп спелости созрели почти одновременно.
  • Оптовая цена на арбузы вдвое ниже себестоимости. Но даже по 50 копеек за килограмм аграрии не могут их продать, поэтому снижают цену.
Автор: Наталія Пристанська