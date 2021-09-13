Вывозят тоннами и выбрасывают: фермеры из Херсонщины беспощадно уничтожают урожай арбузов
13 сентября 2021 , 11:14Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "ХХ"
В Украине аграрии не могут продать урожай арбузов из-за перенасыщения рынка. В результате уничтожают непроданные бахчевые, в частности такое зафиксировали на камеру в селе Михайловка Херсонской области.
Кадры уничтожения урожая арбузов в Херсонской области обнародовали в сети. Пользователи активно реагируют на видео.
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Фермеры уничтожают арбузы
На опубликованном видео можно увидеть, как мужчины в поле выбрасывают из грузовика арбузы. В результате бахчевые разбиваются.
Вот как-то так. Михайловка,
– подписали ролик.
Пользователи сети активно отреагировали на уничтожение арбузов.
Реакция сети на снижение бахчевых
- "Почему не отдали никому?",
- "Лучше бы мне привезли",
- "Жалко людям, отдали бы, животным на ферму или курам в курятник",
- "Могли отдать в детский дом",
- "Жалко ребят, выращивали, а покупателей нет",
- "Правильно сделали. Их товар, что хотят, то и делают",
- "Мы посадили арбуз, вложили тысячи гривен плюс свой труд, плюс нервы. Оказались в полной заднице, даже не в нуле. И вы еще будете рассказывать, кому нам, что везти?".
На Херсонщине уничтожают арбузы: смотрите видео
Арбузный кризис в Украине: что известно
- В 2021 году арбузов насеяли больше, ведь фермерам хотелось заработать на культуре, которая дала прибыль в прошлом году.
- Осадков на юге было много, поэтому посевы дали щедрый урожай.
- Однако из-за позднего посева и погодных особенностей лета арбузы разных групп спелости созрели почти одновременно.
- Оптовая цена на арбузы вдвое ниже себестоимости. Но даже по 50 копеек за килограмм аграрии не могут их продать, поэтому снижают цену.