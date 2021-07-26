Во Львове выздоровел больной штаммом COVID-19 Дельта: его симптомы

На Львовщине впервые обнаружили инфицированных штаммом Дельта. Зафиксировали 3 случая: один житель области был в России, двое – в Великобритании. Сейчас один из пациентов выздоровел и был выписан. Другие – находятся в больнице. Еще 3 человека ожидают результатов тестов.

Больных обнаружили с помощью быстрого теста в аэропорту. Впоследствии их изолировали и отвезли на лечение. Об этом сообщила 26 июля на брифинге сообщила руководитель Львовского облцентра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.

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Больные выздоравливают

По словам главного санитарного врача Львовской области, одного пациента выписали из стационара. Двое до сих пор находятся в больнице. Правда, имеют положительную динамику. Поэтому в ближайшее время их также выпишут.

Ранее во Львовской области было 6 человек, у кого подозревали Дельту. Остальные трое ждут результатов исследования.

Инфицированных может быть больше

Чиновница считает, что инфицированных штаммом Дельта может быть больше, чем трое. Она отмечает, что пока проверяют только тех людей, которые были в странах, где есть такой штамм.

Мы не знаем их реальное количество. У нгас лишь три подтвержденных. Почему? Потому что обследуют пока что те случаи, которые имеют эпидемиологическую связь с пребыванием в странах, где циркулирует высокий уровень штамма Дельта,

– говорит Наталья Иванченко.

Новые симптомы

Собственно у трех больных на Львовщине новых симптомов не обнаружили. У инфицированных была температура, общая слабость, плохое самочувствие, пневмония.

Но Наталья Иванченко говорит, что у инфицированных штаммом Дельта может быть поражение слухового аппарата, желудочно-кишечного тракта. Также чаще наблюдаются тромбозы.

Нужно вакцинироваться

Чиновница призывает жителей области не медлить и приходить на вакцинацию. Так как все вакцины являются действенными против штамма Дельта.

Однако некоторые из них менее эффективные. Например, Pfizer в целом действенный на 95%, при штамме Дельта – на 88%. Но это все равно высокий показатель. Вакцинированные люди будут легче переносить болезнь, если заболеют.

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Что известно о штамме Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 каналу