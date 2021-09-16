Выжгла почти 10 тысяч гектаров: в Испании на 6 день все же укротили разрушительный пожар
Источник:El Pais
Пожарным удалось обуздать стихию на юго-западе Испании в Андалусии. Теперь все ранее эвакуированные жители возвращаются в свои дома.
Этот пожар называют одним из самых сложных в стране, потому что распространению огня способствовал сильный ветер. Победить стихию помог дождь.
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Последствия пожара
В общем огонь уничтожил 9 700 гектаров леса. Из-за стихии спасатели эвакуировали около 3 000 человек. Во время борьбы с огнем погиб 1 пожарный.
Также пожар задел заповедник, в котором растет испанская пихта. Это уникальное хвойное дерево, которое растет только в этом регионе.
Работа пожарных не завершена, поскольку до сих пор есть еще несколько активных очагов огня, однако они уже не так опасны. Поэтому все эвакуированные возвращаются в свои дома.
Пожар в Испании: все, что нужно знать
- 9 сентября 2021 года в Испании вспыхнул лесной пожар. Местные власти подозревают, что причиной мог стать поджог, поскольку огонь начал свирепствовать вечером.
- Самой сложной была ситуация в автономном сообществе Галисия. Там огонь вплотную приблизился к жилым домам.
- Пожар стал худшим в Андалусии с 2012 года, когда из-за неосторожности людей, которые жгли стерню, выгорело свыше 8000 гектаров.