Выжил только ребенок: в США упал двухмоторный самолет
Источник:News-Review
В США на остове Бивер потерпел крушение двухмоторный самолет, совершавший частный рейс. В результате аварии погибли почти все, кто был на борту, кроме 11-летней девочки.
На борту были девочка и ее отец, двое его коллег, пилот и две собаки. После аварии кроме ребенка был жив еще один из мужчин, однако он скончался в больнице.
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Девочку госпитализировали
Падение самолета подтвердили сотрудники береговой охраны. С помощью вертолета им удалось найти и забрать тела выживших. Однако медики успели госпитализировать лишь 11-летнюю девочку. Сейчас она находится в больнице.
Спасатели отметили, что для района остова Бивер авиакатастрофы являются большой редкостью. Кроме того, эта трагедия стала первым зафиксированным случаем падения самолета небольшой компании Island Airways.
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