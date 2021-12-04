Выжить 8 лет на войне и умереть невакцинированным от "короны" – тупо, – Герой Украины Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло рассказал, что вакцинировался, как только появилась такая возможность. Он также отметил, что не понимает людей, которые выступают против прививки.

Командир 1-й штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло (позывной – Да Винчи), который на днях получил звание Героя Украины, рассказал, что вакцинация является результатом прогресса. Тогда вызывает удивление, как кто-то добровольно выбирает болеть.

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Коцюбайло заявил, что видит различия даже по собратьям. Вакцинированные не болеют, а те, кто отказались от прививки, слегли. Это вызывает много проблем. Приходится везти зараженных в больницу или изолировать их.

Также человек "выпадает из боевых действий на недели".

По словам Коцюбайла, иммунитет у воинов и без того не очень хороший. Все постоянно мерзнут, а тут еще и коронавирус.

Не понимаю этого – человек выжил под обстрелами, восемь лет войны пережил уже и все это для того, чтобы потом умереть от "короны". Это тупо, как по мне,

– заявил Коцюбайло.

Вакцинация в Украине: последние новости

В Украине вакцинальная кампания от COVID-19 стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране сделали более 25 миллионов прививок.

Украинцы вакцинировались такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 4 497 856;

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712;

AstraZeneca – 1 599 790;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680;

Moderna – 1 352 402.

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