"Выжившие, квартиры нет": ведущий телемарафона остался без жилья в результате атаки "Шахедов"
21 декабря поздно вечером россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. К сожалению, обломки попали в многоэтажку в Соломенском районе. В результате без жилья остался ведущий телемарафона Андрей Ковальский.
После полуночи в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что обломки попали в квартиру ведущего единственного телемарафона Андрея Ковальсокого. Позже информацию о том, что он остался без жилья, подтвердила его жена Татьяна Хитрик в своем фейсбуке. В то же время доподлинно неизвестно, выложили ли это фото их квартиры ранее в КГВА.
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Ведущий телемарафон остался без жилья
Выжили и это главное… квартиры теперь нет,
– написала Татьяна Хитрик.
В некоторых телеграм-каналах информацию о случившемся с помещением ведущего иллюстрируют фотографией квартиры, которую выложили в КГВА. Мы же точно не знаем, попали ли именно в его дом обломки, поэтому утверждать этого не будем.
Журналистам "Факты" Андрей Ковальский подтвердил эту информацию. По его словам, он с родными живы, но их квартира полностью сгорела. В своих соцсетях журналист поблагодарил всех за слова поддержки.
Друзья, всем спасибо за поддержку. Все цели – и то хорошо,
– написал он.
Ковальський подякував за підтримку: дивіться відео
Что известно об атаке "Шахедами"
- Сначала глава КГВА Сергей Попко отметил, что в Соломенском районе обломки попали в многоэтажку в результате работы ПВО. Позже Виталий Кличко подтвердил попадание и отметил, что на верхних этажах пылает.
- В 00:00 22 декабря в КГВА уточнили, что на месте попадания свою работу выполняет подразделение ГСЧС. В 00:10 Виталий Кличко добавил, что фиксируют падение обломков "Шахедов" на частный дом в Дарницком районе. И что туда отправились службы.
- Через минуту городской голова добавил, что известно об одном пострадавшем в Соломенском районе. И что его госпитализировали медики. Позже добавил еще о другом, которому медицинскую помощь оказывали уже на месте.