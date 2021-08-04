Это вызов для нашей национальной безопасности и существования вообще, – Климкин о гибели Шишова
Источник:24 канал
В Киеве нашли мертвым белорусского оппозиционера Виталия Шишова. Вероятно, это было убийство, к которому причастен режим Александра Лукашенко. Тот факт, что это происходит на территории Украины должен заставить власть принять меры.
Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Первые лица" выразил экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он считает, что Украина должна начать серьезный разговор с союзниками.
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"Надо говорить о том, что это вызов для нашей национальной безопасности и нашего существования. Людей убивают на нашей территории", – заявил Климкин.
Климкин: Тест и вызов для Украины
По его словам, парламент должен провести конфиденциальные слушания и выяснить, каким образом СБУ защищает оппозиционеров соседних стран.
Это (смерть Шишова – 24 канал) – тест и вызов для нас. Я совершенно не преувеличиваю и не поднимаю ставки,
– заверил экс-министр.
К слову, российский журналист Аркадий Бабченко, на жизнь которого также пытались замахнуться, возмутился действиями СБУ. Он считает, что служба не то, что недоработала. Он считает, что служащие не работали вообще.
Интервью с Павлом Климкиным на 24 канале: смотрите видео
Смерть Шишова: коротко
- Белорусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа.
- Он 2 августа вышел на пробежку и исчез. Искали активиста сутки.
- Шишов и его окружение неоднократно заявляли о том, что за ними следят. Были и угрозы.
- В версию самоубийства ни друзья парня, ни его девушка не верят. Они уверены, что Шишова убили и к этому причастен режим Лукашенко.