Могут ли в Украине вызвать в военкомат по телефону
Источник:Telegraf
Многие украинцы беспокоятся, могут ли в Украине вызвать в военкомат телефонным звонком или SMS-сообщением.
Юрист Константин Гритчин рассказал, могут ли в военкомате вызвать телефонным звонком.
Смотрите также Мобилизация продолжается: может ли военный расторгнуть контракт во время военного положения
Считается ли такая повестка действительной
Юрист подчеркнул, что повестка должна вручаться лично, чтобы военнообязанный мог подтвердить факт получения, подписавшись в нем. То есть, если повестку вручают через SMS-сообщение или о ней сообщают по телефону, то невозможно составить акт об отказе от получения повестки.
Повестка, оставленная в почтовом ящике, переданная по телефону или через родственников, не считается доставленной в срок и не имеет юридической силы. В таком случае отказ от явки по такому порядку не будет нести юридические последствия,
– сказал юрист.
Что делать, если вам позвонили из военкомата
По словам юриста, военнообязанный имеет право не являться в военкомат, если ему позвонят по телефону или пришлют SMS. Повестка действительна, когда ее вручили лично в руки.
Заметим, что если военнообязанный получил повестку для уточнения данных или прохождения медкомиссии, но не пришедший в военкомат ему грозит штраф. Но если военнообязанный не явился уже после прохождения медкомиссии, получения повестки-призыва в ВСУ или мобилизационное распоряжение, то он несет уголовную ответственность.