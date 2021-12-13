Взял автомобиль у отчима: новые детали ДТП с подростками в Луцке

Накануне в Луцке автомобиль сбил 5 человек на пешеходном переходе. За рулем был несовершеннолетний, а среди пассажиров – другие подростки. Они даже снимали видео в авто и выкладывали в соцсети, когда сбегали от полиции.

Правоохранители подтвердили, что водителю 16 лет. Машину он взял без разрешения у отчима.

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Как произошло ДТП

Автомобиль влетел в людей на переходе в спальном районе Луцка. По словам очевидцев, женщину с ребенком легковушка протянула еще несколько метров. После этого машина снесла дорожный знак.

В этом месте всегда живое движение и много людей. Когда произошла авария, дорогу на "зеленый" свет переходили несколько десятков пешеходов. В общей сложности есть 5 пострадавших, среди них – 5-летний ребенок. У всех многочисленные ушибы и травмы. Больше всего пострадала 39-летняя женщина. Она находится в коме с черепно-мозговой травмой и множественными переломами.

Подростки хотели сбежать

Отметили, что водитель и его друзья пытались сбежать, но их забрали в отделение полиции. Заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что водитель не отреагировал на требование полицейских остановиться и начал сбегать.

Игнорирование требований об остановке, грубое нарушение ПДД, создание опасности для других участников дорожного движения. Такое себе не совсем детское развлечение,

– подчеркнул Белошицкий.

Правоохранитель показал видео, которое снимали подростки якобы, когда сбегали от патрульных.

Из отделения полиции всех троих отпустили после проверки на алкоголь. Предварительно, ребята были трезвые.

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