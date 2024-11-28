Отбился от своих, – военный вспомнил курьезный случай, как дрон привел россиянина в плен

Бригада "Рубеж" продолжает брать в плен российских оккупантов. Недавно произошел курьезный случай, когда наши военные с помощью дрона провели россиянина через свои позиции в плен.

Было очевидным, что захватчик был дезориентирован и отбился от своих. Об этом 24 Каналу сообщил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.

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Как воины взяли россиянина в плен

Борисенко рассказал, что подразделение БПЛА одного из их батальонов с помощью "Мавика" взяло в плен одного оккупанта. Защитники привязали на дрон колонку-громкоговоритель и отправили его к захватчику. Видно было, что он дезориентирован.

Он отбился от своих и с помощью этой колонки вывели его, провели через наши позиции и так завели в плен. Даже такие курьезные случаи также случаются,

– отметил Даниил Борисенко.

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Как россияне ведут себя в плену

Военный отметил, что его бригада брала в плен различных российских военных. Попадалась и регулярная армия, и только что мобилизованные. Когда они попадают в плен, то пытаются рассказывать все, что с их точки зрения может как-то смягчить отношение к ним.

У них там своя пропаганда. Возможно, они ожидают, что их здесь будут пытать, избивать. Они, конечно, готовы рассказывать все, что мы хотим, как они думают, от них услышать,

– заметил Борисенко.

Начинают говорить, что будто не хотели воевать и желают скорейшего окончания войны. Однако что бы ни рассказывали россияне, суть остается одной – они пришли на чужую территорию и пытались ее оккупировать.

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Пока оккупанты не попали в плен, они живут в своей среде. Имеют свою мотивацию идти на штурмы, у них в голове пропагандистские клише. В то же время в плену начинают вести себя совсем иначе.