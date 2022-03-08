Взять вас практически невозможно, вас надежно защищают – Арестович к жителям Мариуполя
8 марта 2022 , 19:19Читати новину українською
Вооруженные силы Украины надежно защищают Мариуполь от оккупантов. Врагу практически невозможно взять город под свой контроль.
Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в комментарии телеканалу "Рада", передает 24 канал.
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