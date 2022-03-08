Взять вас практически невозможно, вас надежно защищают – Арестович к жителям Мариуполя

Вооруженные силы Украины надежно защищают Мариуполь от оккупантов. Врагу практически невозможно взять город под свой контроль.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в комментарии телеканалу "Рада", передает 24 канал.

Новость дополняется…

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!