В ВСУ спрогнозировали, насколько реальна угроза, что россияне пойдут на Бахмут с двух сторон

Российские оккупанты постоянно пытаются проводить штурмовые действия на Востоке Украины. Речь идет о Марьинке, Угледаре и других населенных пунктах. Их цель – прорвать нашу оборону.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Важно На Бахмутском направлении пограничники обезвредили более 20 кафиров: те лезут большими массами

Отвечая на вопрос, есть ли угроза, что россияне пойдут на Бахмут с 2-х сторон, Сергей Череватый отметил, что захватить город – сакральная цель врага. По словам спикера, враг уже давно пытается захватить Бахмут. Эти попытки продолжаются более полугода.

Мы наблюдаем за врагом. У него идут передислокации и постоянные замены личного состава, в том числе из-за больших потерь,

– объяснил Череватый.

Мечта кремлевского диктатора – захватить всю территорию Донбасса. Именно поэтому временный захват маленького населенного пункта Соледар и стал для них "победой", которой так долго ждали оккупанты. И ради этого они потратили столько личного состава, как в двух чеченских войнах.

Какая ситуация у Бахмута