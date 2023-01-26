В ВСУ спрогнозировали, насколько реальна угроза, что россияне пойдут на Бахмут с двух сторон
Российские оккупанты постоянно пытаются проводить штурмовые действия на Востоке Украины. Речь идет о Марьинке, Угледаре и других населенных пунктах. Их цель – прорвать нашу оборону.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Отвечая на вопрос, есть ли угроза, что россияне пойдут на Бахмут с 2-х сторон, Сергей Череватый отметил, что захватить город – сакральная цель врага. По словам спикера, враг уже давно пытается захватить Бахмут. Эти попытки продолжаются более полугода.
Мы наблюдаем за врагом. У него идут передислокации и постоянные замены личного состава, в том числе из-за больших потерь,
– объяснил Череватый.
Мечта кремлевского диктатора – захватить всю территорию Донбасса. Именно поэтому временный захват маленького населенного пункта Соледар и стал для них "победой", которой так долго ждали оккупанты. И ради этого они потратили столько личного состава, как в двух чеченских войнах.
Какая ситуация у Бахмута
- По состоянию на сегодняшний день ситуация на Востоке нашего государства остается крайне тяжелой. Вблизи Угледара и Бахмута в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.
- Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, оккупанты бросают в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники. Они пытаются прорвать оборону ВСУ и несут бешеные потери, однако не отказываются от своих планов.
- В то же время она констатировала, что путь к нашей победе очень труден, но мы его обязательно пройдем. И самое главное – победим.
- На днях Владимир Зеленский констатировал, что сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях.