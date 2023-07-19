Головко может возвращаться на работу: ВАКС не отстранил от должности главу Тернопольского облсовета
Скандал вокруг Михаила Головко, обвиняемого в несколькомиллионной взятке, не утихает. Несмотря на это, отстранить его от должности главы Тернопольского облсовета не собираются.
Так, во время заседания в Высшем антикоррупционном суде рассматривалось очередное ходатайство. В нем говорилось об отстранении Михаила Головко от должности главы Тернопольского облсовета.
Читайте также Задержание председателя Тернопольского облсовета: в его кабинете нашли вещи, похожие на взрывчатку
Суд в ходатайстве отказал
Адвокат Михаила Головко Александр Тананакин дал комментарий "Суспильном". Он отметил, что прокурор требовал отстранения от должности его подзащитного "с целью предотвратить риск".
Но для этого уже есть постановление об избрании меры пресечения, которое уже предотвращает все риски, о которых отмечал прокурор. Поэтому удваивать меру пресечения нет ни цели, ни смысла,
– отметил он.
Собственно, не удовлетворил ходатайство прокуроров судья ВАКС Ярослав Шкодин. Следовательно, Михаил Головко может возвратиться на свое рабочее место.
Михаил Головко и несколькомиллионная взятка: что известно
- Заметим, что о деле Михаила Головко сообщили в НАБУ и САП. Там отметили, что его и двух заместителей разоблачили на взятке в размере 2,4 миллиона гривен.
- Если говорить подробнее, то 26 июня НАБУ задержали Головку, а также Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Собственно, их подозревают в вымогательстве взятки на несколько миллионов гривен.
- Головку и другим подозреваемым грозит заключения на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.
- Накануне ему избрали меру пресечения. Речь о аресте с залогом в 805 тысяч гривен. Эту сумму за него внесли, и он спокойно вышел из СИЗО.
- Заметим, что тогда прокуроры просили о залоге в размере 13 миллионов гривен. Но его адвокат это требование назвал "нонсенсом". Мол, у его подзащитного четыре ребенка, а также жена, которая не работает.
- К слову, тогда пришла поддержать своего однопартийца член ВО "Свобода". Речь идет о народной депутате Верховной Рады Оксане Савчук. Она заявляла, что может взять Михаила Головко на поруки.