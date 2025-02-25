В Ровненской области чиновники требовали взятку в бизнесмена: подозреваемых задержало ГБР

В Ровненской области чиновники требовали взятку от местного предпринимателя. Исполняющего обязанности городского головы одного из населенных пунктов и депутата горсовета уже задержали.

Мужчинам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, им грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Что узнало следствие

Исполняющий обязанности мэра действовал в сговоре с депутатом, занимающим должность главного инженера по охране и защите леса в филиале ГСГП "Леса Украины".

Подозреваемые требовали бесплатной передачи земельного участка площадью 0,38 гектара рыночной стоимостью более 1,3 миллиона гривен для лица, подконтрольной исполняющему обязанности городского головы.

За это фигуранты помогли предпринимателю утвердить в городском совете и его органах детальные планы территорий, изменение целевого назначения других земельных участков бизнесмена, а также присвоение адресов объектам строительства и недвижимости на его землях,

– сообщили в ГБР.

Частный нотариус подготовил документы по отчуждению земельного участка в пользу подконтрольного мэру лица 24 февраля, после чего правоохранители задержали всех участников преступления.

Неотложные следственные действия продолжаются, процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора.

Напомним, в Виннице задержали чиновника и двух врачей, которые за 6,5 тысячи долларов США "списывали" военных со службы по состоянию здоровья. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.