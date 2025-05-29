В Днепре задержали военного ТЦК: его подозревают в получении взятки
- В Днепре задержали военнослужащего районного ТЦК и СП по подозрению в получении взятки.
- Задержание провели сотрудники СБУ при содействии Командования Сухопутных войск ВСУ. Сейчас проводятся следственные действия.
В Днепре 28 мая был задержан военнослужащий одного из районных ТЦК и СП. Чиновника подозревали в получении взятки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепровский областной ТЦК и СП.
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Что известно о задержании военного ТЦК в Днепре
В Днепровском областном ТЦК и СП рассказали, что 28 мая 2025 года в городе Днепр сотрудники Службы безопасности Украины при содействии Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины задержали военнослужащего взвода охраны одного из РТЦК и СП.
Задержание произошло по подозрению в получении взятки от военнообязанного гражданина. Сейчас продолжаются следственные действия в отношении этого чиновника.
Командование и личный состав областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оказывают полное содействие работе правоохранительных органов. По результатам следственных действий и соответствующего судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и организационные меры,
– отметили в ОТЦК.
Обратите внимание! Если вы являетесь свидетелем возможных правонарушений, в том числе коррупционных, – немедленно обращайтесь в правоохранительные органы или на горячую линию Командования Сухопутных войск ВС Украины – 0 800 301 937 и на горячую линию Днепропетровского ОТЦК и СП – 0 800 507 089.