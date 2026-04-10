100 тысяч долларов за демонтаж пути: чиновника Укрзализныци взяли под стражу
- Заместитель директора департамента Укрзализныци взят под стражу по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч долларов с возможностью внесения залога в 4,3 миллиона гривен.
- Чиновника задержали во время получения взятки за содействие в разрешении на демонтаж железнодорожного пути, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения заместителю директора департамента "Укрзализныци", которого подозревают во взятке 100 тысяч долларов. Его взяли под стражу с возможностью внесения залога в 4,3 миллиона гривен.
Чиновнику грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщили в Государственном бюро расследования.
Что известно о мере пресечения чиновнику?
Суд избрал меру пресечения заместителю директора одного из департаментов Укрзализныци, которого разоблачили на получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,3 миллиона гривен.
По данным следствия, чиновник требовал 100 тысяч долларов США от представителя предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых. Речь шла о содействии в получении разрешения на демонтаж или перенос железнодорожного пути, которая находилась на балансе Укрзализныци и проходила через территорию месторождения. Правоохранители задержали чиновника 8 апреля во время получения всей суммы взятки.
По информации ГБР, он даже предоставил расписку, чтобы подтвердить свои "обязательства". Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование осуществляют работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Нацполицией, процессуальное руководство обеспечивает Офис Генерального прокурора.
Что известно о других случаях, когда чиновников "поймали" на взятке?
Работники ГБР задержали полковника Нацгвардии за попытку получения фиктивной инвалидности путем подкупа медработника. Полковнику сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения.
В Ровенской области правоохранители задержали заместителя начальника областного управления СБУ Игоря Брику. Его подозревают в вымогательстве более 600 тысяч долларов взятки. Также сообщается, что у родственников чиновника нашли недвижимость в Киеве, происхождение средств на которую не подтверждено открытыми источниками.
Еще ранее СБУ задержала двух заместителей начальников областных управлений по подозрению в вымогательстве 620 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Задержание произошло во время передачи более 270 тысяч долларов, задержанным грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.