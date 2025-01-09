Взятка за фиктивный диагноз: во Львове задержали руководителя ВВК

Во Львове задержали председателя ВВК Шевченковского ТЦК 44-летнего Мирослава Сукмановского, который за 2 тысячи долларов обещал оформить фиктивный диагноз для военнообязанного. Правоохранители задокументировали взятку и изъяли у врача деньги и другие доказательства.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. Военнообязанный обратился к врачу по фиктивному диагнозу, чтобы получить отсрочку от мобилизации во время войны.

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Председатель ВВК во Львове задержан на взятке

По информации прокуратуры, Мирослав Сукмановский согласился помочь за 2 тысячи долларов, оформив решение ВВК о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Это позволило бы мужчине избежать мобилизации.

Правоохранители задокументировали незаконную сделку и задержали врача на месте. Во время обысков дома и на работе у него было изъято более 16 тысяч долларов, 7 тысяч гривен, мобильный телефон, печать, банковскую карточку и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступления.

Председателю ВЛК инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, а его клиенту – предоставление взятки. Прокуроры решают вопрос об отстранении Сукмановского от должности и проведения дальнейших следственных действий для установления других возможных участников схемы.

Накануне во Львовском горсовете также сообщили об отстранении от работы врача-хирурга одной из городских поликлиник, который также занимал должность и.о. председателя ВВК при Шевченковском ТЦК.