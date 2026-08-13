15 тысяч долларов за снятие с розыска: начальника Николаевского областного ТЦК поймали на взятке

Начальника Николаевского областного ТЦК и СП задержали при получении 10 тысяч долларов. За эти деньги чиновник должен был не принимать мер по мобилизации в отношении трех военнообязанных.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о задержании начальника Николаевского ТЦК?

По данным следствия, на этот раз чиновник получил 10 тысяч долларов США. За эти средства он должен был не принимать меры по мобилизации в отношении трех военнообязанных, снять их с розыска в системе "Оберег" и создать условия для их дальнейшего беспрепятственного бронирования по месту работы.

СБУ зафиксировала, что чиновник вымогал за такие "услуги" 20 тысяч долларов США у четырех уклонистов.

При этом это не первый эпизод в данном деле. Ранее правоохранители установили, что начальник областного ТЦК получил еще 5 тысяч долларов.

Начальник Николаевского ТЦК пойман на взятке / Фото: Генпрокуратура Украины, СБУ

За эту сумму он должен был не допустить направления уже мобилизованного мужчины в воинскую часть и организовать его возвращение для повторного прохождения военно-врачебной комиссии.

В настоящее время правоохранители проводят обыски по месту службы и проживания должностного лица, а также осуществляют другие первоочередные следственные действия.

Готовится уведомление о подозрении по факту получения неправомерной выгоды. Прокуратура также планирует обратиться в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении должностного лица от должности.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной схеме.

Напомним, 12 августа руководителя Закарпатского областного ТЦК и СП отстранили от должности по решению Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что его офис ранее неоднократно фиксировал нарушения прав человека и коррупционные риски в деятельности руководства Закарпатского ОТЦК и СП.

По его словам, вместо устранения проблем пытались оказывать информационное давление на представителей омбудсмена и даже инициировать против них уголовные производства. Лубинец подчеркнул, что ситуация сложилась не за один день и стала возможной из-за длительного отсутствия надлежащего контроля и реакции на системные нарушения.