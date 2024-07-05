НАБУ разоблачило попытки купить руководящие должности на таможне: а что с соратницей Табачника

Несколько человек пытались купить должности глав трех таможен на Западе Украины. Общая сумма взяток составила 1,7 миллиона долларов.

В апреле 2024 года подругу Дмитрия Табачника – Ольгу Кравченко, назначили Директором юридического департамента Государственной таможенной службы. В связи с этим журналисты "Голка" поинтересовались, как соратница предателя получила государственную должность.

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Назначение Кравченко на должность

О том, что Кравченко после увольнения назначат на эту должность я писала публично в блоге за 4 месяца до назначения. И теперь есть вопрос в контексте заявления НАБУ о коррупции на таможне. Если я об этом назначении знала заранее, то на каких условиях Кравченко получила должность?

– пишет руководитель "Иглы" Ирина Федорив.

Ранее карьерой Кравченко занимался лично Дмитрий Табачник. Известно, что она отдыхала вместе с предателем в Объединенных Арабских Эмиратах. В телефоне политика руководительница таможни была подписана как Яло Яло (Оля Оля наоборот).

Федорив обращает внимание, что на должности главы департамента Ольга Кравченко может иметь доступ к государственной тайне. В июне "Игла" направила запрос на таможню, чтобы выяснить, дали ли Кравченко доступ к государственной тайне, а также поинтересовалась и по другим аспектам назначения.

Ответ Государственной таможенной службы / "Игла"

Государственная таможенная служба на большинство вопросов не ответила. Единственное, что удалось выяснить, что по состоянию на 13 июня у Кравченко еще нет доступа к гостайне.

Напомним, что Дмитрий Табачник – это министр образования времен Януковича. СБУ уже сообщило о подозрении экс-чиновнику. Известно, после начала вторжения он активно сотрудничал с ФСБ, а также оказывал помощь гауляйтерам Сальдо и Балицкому по проведению так называемых "референдумов" и консультировал по переформатированию образования на российские "стандарты"