У квітні 2024 року подругу Дмитра Табачника – Ольгу Кравченко, призначили Директором юридичного департаменту Державної митної служби. У зв'язку з цим журналісти "Голка" поцікавилися, як соратниця зрадника отримала державну посаду.

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Призначення Кравченко на посаду

Про те, що Кравченко після звільнення призначать на цю посаду я писала публічно в блозі за 4 місяці до призначення. І тепер є питання у контексті заяви НАБУ про корупцію на митниці. Якщо я про це призначення знала заздалегідь, то на яких умовах Кравченко отримала посаду?

– пише керівниця "Голки" Ірина Федорів.

Раніше кар'єрою Кравченко опікувався особисто Дмитро Табачник. Відомо, що вона відпочивала разом з зрадником в Об’єднаних Арабських Еміратах. У телефоні політика керівниця митниці була підписана як Яло Яло (Оля Оля навпаки).

Федорів звертає увагу, що на посаді голови департаменту Ольга Кравченко може мати доступ до державної таємниці. У червні "Голка" направила запит на митницю, аби з’ясувати, чи дали Кравченко доступ до державної таємниці, а також поцікавилася й щодо інших аспектів призначення.

Відповідь Державної митної служби / "Голка"

Державна митна служба на більшість питань не відповіла. Єдине, що вдалося з’ясувати, що станом на 13 червня у Кравченко ще немає доступу до держтаємниці.

Нагадаємо, що Дмитро Табачник – це міністр освіти часів Януковича. СБУ вже повідомило про підозру експосадовцю. Відомо, після початку вторгнення він активно співпрацював з ФСБ, а також надавав допомогу гауляйтерам Сальдо та Балицькому щодо проведення так званих "референдумів" та консультував щодо переформатування освіти на російські "стандарти"