Выдавали документы на строительство по "таксе": в Ивано-Франковске задержали чиновников мэрии

В Ивано-Франковске правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере градостроительства. К ней были причастны должностные лица горсовета и директор коммунального предприятия.

Общая сумма взяток составляет почти 30 тысяч долларов. Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Как работала схема?

По информации следствия, должностные лица городского совета вместе с руководителем специализированного коммунального предприятия превратили выдачу разрешительных документов для застройщиков на фактически "платную услугу".

В схеме участвовали главный архитектор города – чиновник Департамента градостроительства и архитектуры, представитель Управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, а также директор коммунального предприятия, которое занимается разработкой градостроительной, проектной и землеустроительной документации.

Следствие утверждает, что чиновники непосредственно организовывали оформление и подписание необходимых решений, тогда как глава КП выполнял роль посредника. Именно он встречался с застройщиками и предпринимателями, озвучивал установленные "таксы", убеждал заявителей в необходимости оплаты и, по версии следствия, собирал наличные.

Деньги требовали за выдачу градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков, а также за регистрацию сообщений о начале выполнения строительных работ. Кроме этого, фигуранты якобы обещали способствовать дальнейшему оформлению арендованной коммунальной земли в частную собственность.

Правоохранители заявляют, что задокументировали несколько эпизодов получения взяток на общую сумму 26 тысяч долларов. В частности, 10 тысяч долларов, по данным следствия, получили от местной предпринимательницы за оформление строительных паспортов на три земельных участка. Еще 5 тысяч долларов якобы передал представитель сети строительных супермаркетов за градостроительные условия и ограничения для одного участка.

Также следователи сообщают о двух траншах в размере 8 и 3 тысяч долларов, которые, по версии правоохранителей, предоставила строительная компания за получение разрешительной документации и регистрацию начала строительства.

Какое наказание грозит участникам схемы?

Сейчас всех трех участников схемы задержали. Им сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды. Директору коммунального предприятия также инкриминируют пособничество в преступлении.

Ивано-Франковская областная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины провели 25 обысков по местам жительства подозреваемых, в служебных кабинетах и автомобилях. Во время следственных действий правоохранители изъяли значительные суммы наличных, автопарк и оружие.

Сейчас следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и проверяют дополнительные эпизоды получения взяток в строительной сфере региона.

Кого еще недавно поймали на получении взятки?

В Одесской области задержали городского голову одного из городов Измаильского района, которого подозревают в вымогательстве 35 тысяч долларов взятки. По данным следствия, чиновник требовал деньги за согласование документов для строительства ветроэлектростанции, которую планировали возвести украинская компания и британский инвестор.

Правоохранители утверждают, что мэр намеренно затягивал выдачу ордера на удаление зеленых насаждений, необходимого для начала работ. Сначала он объяснял задержки отсутствием экологических инспекторов, потом – занятостью работников горсовета и проблемами с электроснабжением в мэрии.

По информации следствия, компания даже передала городскому совету три генератора в качестве благотворительной помощи, однако это не повлияло на процесс согласования документов. Во время встречи в ресторане чиновник якобы озвучил сумму взятки в 30 тысяч долларов, а впоследствии увеличил ее до 35 тысяч.

Следователи также заявляют, что для сокрытия передачи денег использовали криптовалютную схему через одесский криптообменник. После получения всей суммы взятки правоохранители задержали мэра и сообщили ему о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение.