Хакеры позиционировали себя как участники международной группировки Phoenix. Они были "специалистами" по дистанционному "взламыванию" мобильных устройств и сбору персональных данных.
Интересно Американское ФБР взломали хакеры с чувством юмора
В группу хакеров входили 5 человек
В состав Phoenix входили 5 украинцев – из Харькова и Киева. Все получили высшее техническое образование. Для того, чтобы функционировала их схема, они создали специальное программное обеспечение и обеспечили себе необходимые технические средства.
Для того, чтобы "добраться" до учетных записей, использовали "фишинговые ресурсы" – копии сайтов известных производителей устройств Apple, Samsung и других.
Как раздобывали персональные данные:
- Пользователь загружал приложение или программу на псевдоофициальном сайте.
- Там он вводил пароль в учетную запись.
- После этого злоумышленники копировали всю информацию.
- Полученные данные позволяли снимать средства со счета.
- Еще один метод заработка – торговля конфиденциальной информацией.
Хакеры разблокировали похищенные телефоны
Еще один способ заработка хакеров – они разблокировали похищенные и утерянные телефоны, а затем торговали ими через подконтрольные магазины.
Ранее В Польше задержали украинца, причастного к кибератакам в США: парню грозит 115 лет заключения
Правоохранители провели 5 обысков
Правоохранители провели обыски в офисах и так называемых "магазинах продаж", а также в домах хакеров. Изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности, программное обеспечение и похищенные мобильные телефоны.
Вскоре злоумышленникам объявят о подозрении за незаконное вмешательство в работу компьютеров. Продолжаются следственные действия.
Смотрите фото обысков / Фото СБУ:
Отметим, что ранее СБУ разоблачила хакерскую группировку Armageddon. Ее участники совершили более 5 тысяч атак на органы государственной власти Украины.
Кратко о хакерах Armageddon:
- В группировку входили агенты ФСБ.
- Также участниками были коллаборанты из Крыма, которые сотрудничали с оккупантами после 2014 года.
- Хакеры для атак использовали вирусные программы.
- 5 участникам объявили о подозрении в государственной измене.