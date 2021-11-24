Хакеры позиционировали себя как участники международной группировки Phoenix. Они были "специалистами" по дистанционному "взламыванию" мобильных устройств и сбору персональных данных.

Интересно Американское ФБР взломали хакеры с чувством юмора

В группу хакеров входили 5 человек

В состав Phoenix входили 5 украинцев – из Харькова и Киева. Все получили высшее техническое образование. Для того, чтобы функционировала их схема, они создали специальное программное обеспечение и обеспечили себе необходимые технические средства.

Для того, чтобы "добраться" до учетных записей, использовали "фишинговые ресурсы" – копии сайтов известных производителей устройств Apple, Samsung и других.

Как раздобывали персональные данные:

Пользователь загружал приложение или программу на псевдоофициальном сайте.

Там он вводил пароль в учетную запись.

После этого злоумышленники копировали всю информацию.

Полученные данные позволяли снимать средства со счета.

Еще один метод заработка – торговля конфиденциальной информацией.

Хакеры разблокировали похищенные телефоны

Еще один способ заработка хакеров – они разблокировали похищенные и утерянные телефоны, а затем торговали ими через подконтрольные магазины.

Внимание! Такой "работой" Phoenix занимался 2 года, обогатившись на по меньшей мере 200 лицах.

Ранее В Польше задержали украинца, причастного к кибератакам в США: парню грозит 115 лет заключения

Правоохранители провели 5 обысков

Правоохранители провели обыски в офисах и так называемых "магазинах продаж", а также в домах хакеров. Изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности, программное обеспечение и похищенные мобильные телефоны.

Вскоре злоумышленникам объявят о подозрении за незаконное вмешательство в работу компьютеров. Продолжаются следственные действия.

Смотрите фото обысков / Фото СБУ:

Отметим, что ранее СБУ разоблачила хакерскую группировку Armageddon. Ее участники совершили более 5 тысяч атак на органы государственной власти Украины.

Кратко о хакерах Armageddon: