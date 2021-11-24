Хакери позиціонували себе як учасники міжнародного угруповання Phoenix. Вони були "фахівцями" з дистанційного "зламування" мобільних пристроїв і збору персональних даних.

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До групи хакерів входили 5 осіб

До складу Phoenix входили 5 українців – з Харкова та Києва. Усі здобули вищу технічну освіту. Для того, аби функціонувала їхня схема, вони створили спеціальне програмне забезпечення і забезпечили собі необхідні технічні засоби.

Для того, аби "дістатись" до облікових записів користувачів, використовували "фішингові ресурси" – копії сайтів відомих виробників пристроїв Apple, Samsung та інших.

Як роздобували персональні дані:

Користувач завантажував застосунок чи програму на псевдоофіційному сайті.

Там він вводив пароль до облікового запису.

Після цього зловмисники копіювали всю інформацію.

Отпимані дані дозволяли знімати кошти з рахунку.

Ще один метод заробітку – торгівля конфіденційною інформацією.

Хакери розблокововували викрадені телефони

Ще один спосіб заробітку хакерів – вони розблокували викрадені та загублені телефони, а потім торгували ними через підконтрольні магазини.

До уваги! Такою "роботою" Phoenix займався 2 роки, збагатившись на щонайменше 200 особах.

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Правоохоронці провели 5 обшуків

Правоохоронці провели обшуки в офісах та так званих "магазинах продажу", а також у домівках хакерів. Вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності, програмне забезпечення та викрадені мобільні телефони.

Незабаром зловмисникам оголосять про підозру за незаконне втручання в роботу комп'ютерів. Тривають слідчі дії.

Дивіться фото обшуків / Фото СБУ:

Зазначимо, що раніше СБУ викрила хакерське угруповання Armageddon. Його учасники здійснили понад 5 тисяч атак на органи державної влади України.

Коротко про хакерів Armageddon: