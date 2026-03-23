Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Заметим, что вышеупомянутые ракеты враг в основном применяет во время массированных ракетных ударов по Украине.

Смотрите также "Шахеды" уже над частью городов: в каких областях объявлена тревога и куда летят БпЛА

Что известно о поднятии стратегической авиации России?

Сначала мониторинговые каналы сообщили о взлете в воздух по меньшей мере двух бортов Ту-95МС, отметив, что количество бортов и ориентировочное время вхождения ракет в воздушное пространство ракет уточнят позже.

"Курс Юго-восточный в направлении Каспийского региона России. В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область от 03:00. О фактических угрозах будет объявлено отдельно", – говорится в сообщении.

Позже сообщили о взлете еще четырех бортов, общее количество возросло до 6. Впоследствии соответствующую информацию о поднятии подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Зафиксированы взлеты бортов стратегической авиации противника! Возможно применение крылатых ракет! Не игнорируйте тревогу,

– написали там.

Справочно. Ту-95 является стратегическим советским бомбардировщиком, который способен нести крылатые ракеты большой дальностью. Способен лететь на расстояние до 13 тысяч километров, и может находиться в воздухе длительное время.

О чем предупреждали ранее?

Вечером 23 марта мониторинговые каналы сообщали о передислокации, а также подготовке стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, в частности, на военной авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области.

"В течение текущих суток враг выполнил передислокацию бортов стратегической авиации России в пределах восточного, центрального и западного регионов, вероятно с целью снаряжения крылатыми ракетами", – отмечали там.

В частности, там указывали о передислокации двух бортов Ту-95МС на аэродром "Энгельс" с аэродрома "Украинка", одного борта на аэродром "Оленья" с "Энгельса", а также перемещение одного Ту-95МС в "Оленью".

К слову, незадолго до этого руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук предупреждала, что также есть предварительная информация о возможной угрозе ракетных обстрелов именно по западным областям Украины

Что известно о предыдущих массированных атаках?