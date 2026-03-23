Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Зауважимо, що вищезгадані ракети ворог здебільшого застосовує під час масованих ракетних ударів по Україні.

Що відомо про підняття стратегічної авіації Росії?

Спершу моніторингові канали повідомили про зліт у повітря щонайменше двох бортів Ту-95МС, зазначивши, що кількість бортів та орієнтовний час входження ракет у повітряний простір ракет уточнять пізніше.

"Курс Південно-східний у напрямку Каспійського регіону Росії. У разі бойового вильоту входження до Саратовської області від 03:00. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", – ідеться у повідомленні.

Пізніше повідомили про зліт ще чотрьох бортів, загальна кількість зросла до 6. Згодом відповідну інформацію про підняття підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Зафіксовано зльоти бортів стратегічної авіації противника! Можливе застосування крилатих ракет! Не ігноруйте тривогу,

– написали там.

Довідково. Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником, який здатний нести крилаті ракети великої дальністю. Здатний летіти на відстань до 13 тисяч кілометрів, і може перебувати в повітрі тривалий час.

Про що попереджали раніше?

Увечері 23 березня моніторингові канали повідомляли про передислокацію, а також підготовку стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, зокрема, на військовій авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області.

"Впродовж поточної доби ворог виконав передислокацію бортів стратегічної авіації Росії в межах східного, центрального та західного регіонів, ймовірно з метою спорядження крилатими ракетами", – наголошували там.

Зокрема, там вказували про передислокацію двох бортів Ту-95МС на аеродром "Енгельс" з аеродрому "Українка", одного борта на аеродром "Оленья" з "Енгельсу", а також переміщення одного Ту-95МС до "Оленьї".

До слова, незадовго до цього очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук попереджала, що також є попередня інформація про можливу загрозу ракетних обстрілів саме по західних областях України

