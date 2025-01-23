Хакеры взломали сеть представителей Кадырова в регионах РФ: что удалось выявить, – InformNapalm

Хакерские активисты из украинской группы "Кибер Сопротивление" взломали дамп почтовых переписок так называемого представительства главы Чеченской Республики в Уральском Федеральном округе России. Из почты удалось узнать о сети представителей Кадырова, которые помогают чеченцам избежать наказания за преступления против россиян.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал международного разведывательного сообщества InformNapalm.

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Как Кадыров поставил своих представителей в УФО РФ

Расследователи отмечают, что во всех субъектах и федеральных округах России Кадыров назначил своих представителей. Основная задекларированная функция таких лиц – это "установление дружеских деловых отношений между Чеченской Республикой и субъектами РФ".

К примеру, в городе Тюмень действует представительство главы Чечни в Уральском федеральном округе. Возглавляет его Ильясов Турпал Ахмедович, назначенный на должность указом Кадырова.

Регион у Ильясова большой – 4 области и два автономных округа. Впрочем, удивляет, что у чиновника аж 34 различных заместителей, советников и помощников.

Ильясов и его семья являются представителями Чечни в Уральском федеральном округе: смотрите документ

Если учитывать одинаковое количество одинаковых фамилий "Ильясов", то становится очевидным, что чиновнику надо было куда-то пристроить свою семью. В частности, главой офиса Турпала Ильясова и администратором почтового ящика представительства является его сын Адам.

Сам Адам очень хочет работать в ФСБ. Как он указал в автобиографии кандидата на службу по контракту: "я люблю свою страну Россию и все что связано с ней".

Сын Ильясова Адам хочет пойти в ФСБ: смотрите документ

Кроме того, офис Ильясова активно печатает и раздает удостоверения своим бесчисленным помощникам. Такие удостоверения дают этим людям дополнительную защиту и "вес" в российской иерархии, а также без лишних сложностей нарушать определенные правила, быть защищенным от привлечения к некоторым видам ответственности.

Удостоверение помощников Офиса Ильясова / Фото InformNapalm

Чем на самом деле занимаются представители Кадырова в регионах

Из почтовых ящиков, которые взломали хакеры, удалось выяснить, что представители Кадырова в других регионах не ограничиваются "культурными мероприятиями". Они также отмазывают чеченцев от преступлений, которые те совершали против россиян.

Например, в 2022 году в городе Курган начался суд над сотрудником исправительной колонии №2 Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области капитаном Амаевым Хамзатом. Ему предъявили обвинение по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.

Описание одной из статей звучит так: "Мужеложство, лесбиянство или другие действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам или с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)".

Соответственно, становится понятно, что именно совершал работник этой исправительной колонии.

В конце концов Ильясов в октябре 2022 года сначала обращался в суд с ходатайством о личном поручительстве в отношении подозреваемого, а в марте 2023 года подал в суд обращение, в котором настаивал переквалифицировать статьи обвинения на такие, по которым Амаев смог бы получить условный срок, или досрочно выйти из тюрьмы.

Дело Хамзата Амаева, которого отмазал представитель Кадырова: смотрите документ

Другого своего земляка Ильясов пытался "отмазать" от обвинения за нанесение телесных повреждений средней тяжести.



Ильясов подал ходатайство в суд о защите чеченца Селимханова / Фото InformNapalm

Еще в одном деле, в марте прошлого года выходцы из Чечни Иселбек Мамадякипов и Саид Баязитов в буквальном смысле "посадили на бутылку" россиянина Алферова К.А., 16.09.2002 года рождения.

Из полученных документов видно, что в стране-агрессоре довольно много преступлений против россиян совершают именно кадыровцы. И именно для "улаживания" этих вопросов были созданы представительства Кадырова.

Как представители Кадырова являются "арбитражами" для россиян

Также кадыровцы в регионах России часто выступают в роли "силовой поддержки" в решении бизнес-споров.

Например, один россиянин, по фамилии Власов, задолжал другому россиянину, по фамилии Козырев. Последний обиделся и обратился к кадыровцам за помощью. Те начали угрожать Власову и его семье.

В конце концов Власов обратился к Ильясову, отметив, что подготовил заявление в ФСБ и в прокуратуру.



Россияне обращаются к представителям Кадырова, чтобы закончить конфликт с чеченцами / Фото InformNapalm

Или же другой пример, когда россиянка Виктория Колотухина 2003 года рождения обратилась в офис Ильясова с просьбой, чтобы он провел воспитательную беседу с отцом ее ребенка, который не участвует в содержании ребенка, и не признает отцовства.

Россиянка думала, что ее избраннику Хасану 27 лет, хотя по факту оказалось, что ему 41 и он имеет жену с четырьмя детьми. Офис Ильясова ответил, что один из помощников "передал информацию" этому гражданину.

Из годового отчета Ильясова за 2023 год можно обнаружить, что его офис рассмотрел 545 случаев и жалоб граждан.



Количество обращений граждан, которые рассмотрел офис Ильясова / Фото InformNapalm

В то же время в офис Ильясова обращаются и с жалобами на оскорбительные высказывания против Кадырова и чеченского народа. В почте одно из этих писем отмечено как важное.



Жалобы россиян относительно оскорблений в сторону чеченцев / Фото InformNapalm

Как Ильясов влез в награждение Мильчакова со стороны Чечни

Недавно командир специального отряда "Ахмат", генерал-лейтенант Апти Алаудинов встретился с командиром ДШРГ "Русич" известным неонацистом Алексеем Мильчаковым. Во время этой встречи стороны пытались публично продемонстрировать якобы в России нет внутринациональной вражды. И Мильчаков выглядел на этой встрече морально (если не физически) изнасилованным.

Так вот, после общения с Алаудиновым Мильчаков получит медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой". Это одна из высших наград Чечни.

Как следует из переписок, Ильясову стало известно от земляков, что Мильчакова планируют наградить медалью. Впрочем, такое действие явно не было должным образом прокоммуницировано с земляками со стороны инициаторов.

Чтобы проверить информацию, Ильясов обратился в профильное министерство, отвечающее за награждение – Министерство Чечни по национальной политике внешних связей, печати и информации. Там ему недвусмысленно ответили, что "да, такой вопрос рассматривается, но не лезь не в свое дело".



Ответ чеченского министерства Ильясову / Фото InformNapalm

Вероятно, это немного разозлило Ильясова и он подал официальный запрос в Госдуму – к первому заместителю председателя комитета по вопросам безопасности и противодействия терроризму, своему земляку Адаму Делимханову.

Это письмо с призывом вмешаться было отправлено не только Делимханову. Возмущенный Ильясов разослал призыв подавать такие же обращения и другим представителям Кадырова в России.