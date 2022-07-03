Возле Мелитополя взорвали железнодорожный мост: оккупанты перегоняли по нему боеприпасы и оружие
Источник:телеграм "Риа-Мелитополь"
Недалеко от Мелитополя взорвали важный железнодорожный мост. Он был крайне необходимым оккупантам, поскольку по нему перевозили оружие и боеприпасы.
Об этом событии стало известно во второй половине дня 3 июля. Однако сообщения о подрыве были только в местных телеграм-каналах.
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Куда перекидывали оружие по взорванному мосту
Официальные источники пока не подтверждали и не опровергали подрыв моста. Речь идет о железнодорожной переправе в селе Любимовка. Это участок сообщения между Мелитополем и Токмаком.
По данным местных журналистов, именно туда перегоняют эшелоны техники и вооружение россиян на линию фронта. Следует отметить, что накануне было зафиксировано значительное усиление вражеских подразделений Херсонщины.
Вероятно, туда дополнительную технику подвозили, в частности, по этому мосту. Ведь Мелитополь – одна из точек, куда Россия периодически свозит свою расконсервированную технику. Например, в конце мая туда пригнали несколько десятков танков Т-62.
Ранее уже был похожий подрыв моста
Также издание "Риа Мелитополь" 28 апреля сообщало о другом разрушении моста. Тогда это произошло возле Акимовки в Мелитопольском районе. Этот мост был важен для доставки техники и оружия россиян из оккупированного Крыма.
Взорванный мост 28 апреля / Фото "Риа-Мелитополь"
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