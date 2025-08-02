На Брянщине 2 августа зафиксировали неизвестный удар по одному из мостов. Он получил серьезные повреждения.

В сети показали соответствующие кадры, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах на Брянщине?

Кадры разрушенного моста днем 2 августа опубликовал активист Сергей Стерненко.

Известно, что инцидент произошел в Климовском районе, что на юго-западе Брянской области.

На Брянщине в результате неизвестного удара серьезно поврежден мост возле села Рудня-Цата,

– написал он.

Разрушенный мост в Рудне-Цате на Брянщине: смотрите видео

Местные власти назвали этот случай "террористическим актом". Говорят, что на мост якобы сбросили взрывные устройства.

Традиционно россияне утверждают, что пострадавших нет.

К слову, село Рудня-Цата расположено примерно в 6,5 километра от украинской границы, а до Брянска – более 200 километров.

Где расположено село Рудня-Цата: смотрите на карте

В селе, согласно открытым данным, проживает всего 89 человек.