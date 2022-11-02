Россиян выдает один факт: Жданов спрогнозировал, взорвут ли оккупанты Каховскую ГЭС
Россия завуалированно угрожает взорвать Каховскую ГЭС, когда Вооруженные Силы Украины будут выбивать ее войска из Херсона. Впрочем, один факт выдает, готовы ли россияне на самом деле к такому шагу.
Военный эксперт Олег Жданов в своем стриме обратил внимание на нынешние действия россиян в Херсоне, сообщает 24 канал. Пока они проводят депортацию украинцев из города.
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Взорвут ли россияне Каховскую ГЭС
В настоящее время россияне пытаются полностью выселить население с правого берега Днепра и отселить на глубину около 15 километров людей с левого берега.
Почему? Потому что они хотят создать там укрепрайон. Глубоко эшелонированный укрепрайон, обеспечивающий им устойчивость обороны, как на правом берегу, так и на левом в случае, если им придется с правого берега идти,
– рассказывает Олег Жданов.
Кроме того, во время контрнаступления гражданское население могло бы сдавать позиции россиян Вооруженным Силам Украины. Чтобы избежать этого и полностью развязать руки в построении обороны, россияне и прибегли к эвакуации.
"О ни одном подрыве дамбы сегодня не говорится. Почему? Потому что прежде всего они утопят свои войска, которые сегодня сидят на левом берегу", – объясняет военный эксперт.
В то же время он отмечает, что если бы россияне отводили свои войска подальше от левого берега Днепра, угроза подрыва Каховской ГЭС была бы более реальной.
Олег Жданов о вероятности подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео
Россия заменяла Каховскую ГЭС
- Президент Украины Владимир Зеленский еще раньше предупредил о минировании и угрозе подрыва Каховской ГЭС. В результате может быть затоплена часть Херсона, а Запорожская АЭС – останется без воды.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина готова к любому сценарию по гидроэлектростанции. Хотя последствия взрыва могут быть катастрофическими.
- Впоследствии в ГУР Минобороны рассказали, что россияне запланировали подрыв электростанции еще в апреле. Сейчас они пройдут шлюзы ГЭС.
- Хотя Россия заявляет, что сама Украина готовит подрыв ГЭС, в американском Институте изучения войны указали на то, что вероятный подрыв выгоден именно России. Ее аргументы назвали абсурдными.
- Немецкое издание Bild показало инфографику подтоплений в результате взрыва на Каховской ГЭС. Эта катастрофа коснется около 80 населенных пунктов.
- Но впоследствии, похоже, в Кремле осознали, что очередной их шантаж "не зашел", так что тема с Каховской ГЭС затихла. Россияне начали пугать мир "грязной" бомбой.