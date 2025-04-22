В России после детонации на арсенале ГРАУ есть прилеты в частные дома

Во Владимирской области России 22 апреля произошли взрывы на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России. Пропагандисты пишут, что в результате этого в районе рядом с местом попадания якобы есть прилеты в частные дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что пишут россияне о прилетах после взрывов на 51 арсенале ГРАУ

Российские пропагандисты писали, что, мол, после взрывов на 51-м арсенале ГРАУ произошло несколько прилетов в частные дома в Киржачском районе.

Во Владимирской области произошло несколько прилетов: смотрите видео (18+)

Губернатор Владимирской области Александр Андреев утверждает, что в результате взрывов якобы пострадали 4 человека. По данным россиян, одним из них был местный житель одного из прилегающих к воинской части сел.

Пропагандисты пишут, что мужчина якобы получил минно-взрывную травму во время прилета снаряда. Предварительно, его состояние удовлетворительное, а жизни ничто не угрожает.

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В общем, как утверждают росСМИ, в Киржачском районе якобы произошло чуть более 18 прилетов по частным домам. Один из этих снарядов якобы попал в гараж, еще по одному – в подвал и в автомобиль.

В свою очередь, минобороны России сообщало, что во время детонации боеприпасов "никто не пострадал на территории воинской части во Владимирской области".

Момент прилета боеприпаса после взрывов на 51-м арсенале ГРАУ: смотрите видео

Пропагандисты также писали, что, мол, ни одна из ракет, которая прилетела после взрывов, "не взорвалась". Также прилеты были замечены в лесопосадках, дачных участках, полях и возле домов.

Губернатор утверждает, что местные власти приняли решение об эвакуации воинской части, 7 населенных пунктов и 12 дачных поселков из-за "ситуации" в Киржачском районе.

Что происходило во Владимирской области после взрывов: смотрите видео

К слову, ранее в сети показали момент со взрывом на 51-м арсенале ГРАУ во Владимирской области. Очевидцы были шокированы масштабом возгорания и огненным облаком, которое образовалось после этого.