Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Вибух на 51 арсеналі ГРАУ Росії: густий дим видно за десятки кілометрів

Що пишуть росіяни про прильоти після вибухів на 51 арсеналі ГРАУ

Російські пропагандисти писали, що, мовляв, після вибухів на 51-му арсеналі ГРАУ сталося декілька прильотів у приватні будинки у Кіржацькому районі.

У Владімірській області сталося кілька прильотів: дивіться відео (18+)

Губернатор Владімірської області Алєксандр Андрєєв стверджує, що внаслідок вибухів нібито постраждали 4 людини. За даними росіян, одним із них був місцевий житель одного з прилеглих до військової частини сіл.

Пропагандисти пишуть, що чоловік нібито зазнав мінно-вибухової травми під час прильоту снаряда. Попередньо, його стан задовільний, а життю ніщо не загрожує.

Імовірні наслідки детонації боєприпасів ворога: дивіться відео (18+)

Загалом, як стверджують росЗМІ, у Кіржацькому районі начебто сталося трохи більш як 18 прильотів по приватних будинках. Один із цих снарядів буцімто потрапив у гараж, ще по одному – до підвалу та в автомобіль.

Своєю чергою, міноборони Росії повідомляло, що під час детонації боєприпасів "ніхто не постраждав на території військової частини у Владімірській області".

Момент прильоту боєприпасу після вибухів на 51-му арсеналі ГРАУ: дивіться відео

Пропагандисти також писали, що, мовляв, жодна з ракет, яка прилетіла після вибухів, "не вибухнула". Також прильоти були помічені у лісопосадках, дачних ділянках, полях та біля будинків.

Губернатор стверджує, що місцева влада ухвалила рішення про евакуацію військової частини, 7 населених пунктів та 12 дачних селищ через "ситуацію" в Кіржацькому районі.

Що відбувалося у Владімірській області після вибухів: дивіться відео

До слова, раніше у мережі показали момент із вибухом на 51-му арсеналі ГРАУ у Владімірській області. Очевидці були шоковані масштабом займання та вогняною хмарою, яка утворилася після цього.