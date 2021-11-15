Взрыв авто в Ливерпуле: инцидент квалифицировали как теракт
Источник:Sky News
В Ливерпуле 14 ноября возле больницы взорвался автомобиль такси, в результате чего погиб пассажир. Полиция Великобритании квалифицировала инцидент как террористический акт.
По словам правоохранителей, пока мотив взрыва до конца не понятен. В то же время они арестовали четвертого подозреваемого по делу.
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В полиции заявили, что им известна личность пассажира, который погиб. Именно он пронес в автомобиль самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало, когда машина подъехала к ливерпульской больнице.
Известно, что таксиста, которому удалось спастись после взрыва, зовут Дэвид Перри. Его уже выписали из больницы, поэтому мужчина сейчас восстанавливает здоровье дома.
Правоохранители также отметили, что расследование взрыва "продолжается в том же темпе".
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Взрыв авто в Ливерпуле: что известно
- В Ливерпуле 14 ноября под женской больницей взорвался автомобиль такси, который остановился там незадолго до взрыва.
- Пассажир авто погиб, ведь получил несовместимые с жизнью травмы. Впоследствии удалось выяснить, что он и был подрывником.
- Если бы не водитель такси, погибших могло бы быть гораздо больше. Он заметил странное поведение пассажира, поэтому в один момент выскочил из автомобиля и запер дверь. Если бы этого не произошло, то пассажир мог бы взорвать бомбу в больнице.
- Правоохранители задержали подозреваемых в причастности к взрыву авто. Их взяли под стражу.