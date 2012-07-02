Дым повсюду, горят дома: все о мощном взрыве на трассе возле Житомира
Вечером 2 июля на автозаправочной станции недалеко от Житомира прогремел мощный взрыв. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, медики и правоохранители.
Что известно о взрыве вблизи Житомира и последствиях – читайте в материале 24 Канала.
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На трассе Житомир – Киев произошел взрыв
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что по состоянию на 20:16 есть информация о 2 погибших и 15 пострадавших. Также повреждения получили частные домовладения. На месте происшествия был развернут оперативный штаб, там работают все экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь. В Национальной полиции подтвердили, что сейчас устанавливается причина взрыва и число пострадавших. По информации патрульной полиции в Житомирской области, в связи со взрывом, произошедшим на 126 километре автодороги М-06 Киев – Чоп вблизи села Березина, движение в обоих направлениях перекрыто. В направлении города Ровно осуществляется объезд на 109 километре – поворот на село Тесновка – через Головино в направлении поселка Черняхов, Зато в направлении Киева объезд осуществляется через разворот на 128 километре (вблизи села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино, выезд через село Тесновка на 109 километре автодороги М-06 Киев – Чоп. Другой вариант – на 140 километре (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино, выезд через село Тесновка на 109 километре автодороги М-06 Киев – Чоп. В Житомирской ОВА сообщили, что до выяснения всех обстоятельств жителям рекомендовано: В Нацполиции заявили, что точное место взрыва еще устанавливают, а АЗС получила повреждения. В то же время председатель Глибочицкой громады Сергей Сокальский в комментарии Суспильному сказал, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина. В полиции сообщили, что взрыв произошел 2 июля около 18:00 вблизи села Березина Глыбочицкой общины на Житомирщине. На месте происшествия работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики. Выяснение обстоятельств взрыва продолжается. В 18:58 в Житомирском городском совете заявили, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке. Там отметили, что причины инцидента пока устанавливаются. На место также оперативно выехали все экстренные службы.
В результате взрыва есть 2 погибших и по меньшей мере 15 пострадавших
На месте повреждены дома, устанавливается число пострадавших
В Патрульной полиции прокомментировали ситуацию
– объяснили правоохранители.
Жителям Житомирщины рекомендуют закрыть окна
Где именно произошел взрыв
Что говорят в полиции
Взрыв прокомментировали в Житомирском горсовете
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что по состоянию на 20:16 есть информация о 2 погибших и 15 пострадавших. Также повреждения получили частные домовладения.
На месте происшествия был развернут оперативный штаб, там работают все экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.
В Национальной полиции подтвердили, что сейчас устанавливается причина взрыва и число пострадавших.
По информации патрульной полиции в Житомирской области, в связи со взрывом, произошедшим на 126 километре автодороги М-06 Киев – Чоп вблизи села Березина, движение в обоих направлениях перекрыто.
В направлении города Ровно осуществляется объезд на 109 километре – поворот на село Тесновка – через Головино в направлении поселка Черняхов,
Зато в направлении Киева объезд осуществляется через разворот на 128 километре (вблизи села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино, выезд через село Тесновка на 109 километре автодороги М-06 Киев – Чоп.
Другой вариант – на 140 километре (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино, выезд через село Тесновка на 109 километре автодороги М-06 Киев – Чоп.
В Житомирской ОВА сообщили, что до выяснения всех обстоятельств жителям рекомендовано:
В Нацполиции заявили, что точное место взрыва еще устанавливают, а АЗС получила повреждения.
В то же время председатель Глибочицкой громады Сергей Сокальский в комментарии Суспильному сказал, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.
В полиции сообщили, что взрыв произошел 2 июля около 18:00 вблизи села Березина Глыбочицкой общины на Житомирщине.
На месте происшествия работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики.
Выяснение обстоятельств взрыва продолжается.
В 18:58 в Житомирском городском совете заявили, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке.
Там отметили, что причины инцидента пока устанавливаются. На место также оперативно выехали все экстренные службы.