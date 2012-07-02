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24 Канал Новости Украины Дым повсюду, горят дома: все о мощном взрыве на трассе возле Житомира
2 июля, 20:10
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Дым повсюду, горят дома: все о мощном взрыве на трассе возле Житомира

Полина Буянова

Вечером 2 июля на автозаправочной станции недалеко от Житомира прогремел мощный взрыв. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, медики и правоохранители.

Что известно о взрыве вблизи Житомира и последствиях – читайте в материале 24 Канала.

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На трассе Житомир – Киев произошел взрыв 

 

20:55, 02 июля

В результате взрыва есть 2 погибших и по меньшей мере 15 пострадавших

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что по состоянию на 20:16 есть информация о 2 погибших и 15 пострадавших. Также повреждения получили частные домовладения.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб, там работают все экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

20:18, 02 июля

На месте повреждены дома, устанавливается число пострадавших

В Национальной полиции подтвердили, что сейчас устанавливается причина взрыва и число пострадавших.

20:12, 02 июля

В Патрульной полиции прокомментировали ситуацию

По информации патрульной полиции в Житомирской области, в связи со взрывом, произошедшим на 126 километре автодороги М-06 Киев – Чоп вблизи села Березина, движение в обоих направлениях перекрыто.

В направлении города Ровно осуществляется объезд на 109 километре – поворот на село Тесновка – через Головино в направлении поселка Черняхов, 
– объяснили правоохранители.

Зато в направлении Киева объезд осуществляется через разворот на 128 километре (вблизи села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино, выезд через село Тесновка на 109 километре автодороги М-06 Киев – Чоп.

Другой вариант – на 140 километре (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино, выезд через село Тесновка на 109 километре автодороги М-06 Киев – Чоп.

20:07, 02 июля

Жителям Житомирщины рекомендуют закрыть окна

В Житомирской ОВА сообщили, что до выяснения всех обстоятельств жителям рекомендовано:

  • закрыть окна;
  • минимизировать пребывание на улице;
  • пить больше воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
20:04, 02 июля

Где именно произошел взрыв

В Нацполиции заявили, что точное место взрыва еще устанавливают, а АЗС получила повреждения.

В то же время председатель Глибочицкой громады Сергей Сокальский в комментарии Суспильному сказал, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.

20:01, 02 июля

Что говорят в полиции

В полиции сообщили, что взрыв произошел 2 июля около 18:00 вблизи села Березина Глыбочицкой общины на Житомирщине.

На месте происшествия работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики.

Выяснение обстоятельств взрыва продолжается.
 

19:53, 02 июля

Взрыв прокомментировали в Житомирском горсовете

В 18:58 в Житомирском городском совете заявили, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке.

Там отметили, что причины инцидента пока устанавливаются. На место также оперативно выехали все экстренные службы.
 