Дым повсюду, горят дома: все о мощном взрыве на трассе возле Житомира

Вечером 2 июля на автозаправочной станции недалеко от Житомира прогремел мощный взрыв. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, медики и правоохранители.

Что известно о взрыве вблизи Житомира и последствиях – читайте в материале 24 Канала.

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