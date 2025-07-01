В Рязани взорвали гранату в лаунж-баре: есть пострадавшие и погибший
- В лаунж-баре в Рязани взорвали гранату, в результате чего погиб один человек, а пятеро пострадали.
- Гранату принес, предположительно, 18-летний парень, который считал ее муляжом; взрыв произошел в его руке, оторвав конечность.
- Пострадавшие госпитализированы, один находится в реанимации, а погибший – один из друзей парня.
- Инцидент произошел неподалеку ТЦ "Малина", который эвакуировали после взрыва.
В сети распространили информацию о взрыве в лаунж-баре в российском городе Рязань. Местные СМИ говорят о погибшем и пострадавших в результате инцидента.
Предположительно, парень взорвал гранату в помещении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Взрыв в Рязани
Сначала сообщили, что взрыв произошел в ТЦ "Малина" в Рязани, но выяснилось, что инцидент произошел в лаунж-баре неподалеку. В то же время торговый центр эвакуировали.
В результате взрыва в заведении из лаунж-бара Game Loft выносили на носилках людей. Сейчас известно о одном погибшем и пяти пострадавших. Российские журналисты рассказали детали инцидента.
Гранату в бар в Рязани принес 18-летний парень. Он был уверен, что это муляж и хотел показать друзьям. Граната взорвалась в его руке, конечность оторвало,
– рассказали СМИ.
В телеграм-канале опергруппы Рязанской области подтвердили, что взрыв произошел вследствие неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.
На месте работали соответствующие службы: смотрите видео свидетелей
Пострадавших доставили в больницу: смотрите видео очевидцев
Известно, что сейчас пострадавший в реанимации, за его жизнь борются врачи. Один из друзей парня погиб на месте. Еще двое молодых людей получили осколочные ранения, они госпитализированы.
В общем госпитализированы четыре человека в состоянии средней тяжести.
В одном из местных телеграмм-каналов заявили, что гранату взорвал мастер кальяна, который принес ее с собой на рабочую смену.