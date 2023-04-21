Резко заинтересовались подвалами: что еще искали белгородцы после мощного взрыва авиабомбы

Паника среди россиян продолжает нарастать. Накануне поздно вечером в Белгороде взорвалась российская авиабомба, которая сорвалась с самолета. Это стало причиной активности местных в сети.

Собственно, мощный взрыв на улице Ватутина в Белгороде вечером 20 апреля заставил оккупантов задуматься. Прежде их заинтересовали подвалы. Но это далеко не все.

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Что еще искали жители Белгорода

Айда знакомиться с популярными поисковыми запросами россиян в Google:

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Поисковые запросы белгородцев в Google / Скриншот

Поисковые запросы в русском Яндексе были более скромными. Но они также в основном связаны с войной против Украины:

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Поисковые запросы белгородцев в Яндексе / Скриншот

Поисковые запросы россиян демонстрируют, что их не на шутку испугал взрыв авиабомбы. Особенно с учетом того, что минобороны признало, что Украина здесь ни при чем.

Что известно о взрыве авиабомбы в Белгороде