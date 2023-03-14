В ночь на 14 марта российские военные запустили ракеты по Харьковской области из Белгородщины. Одна из ракет врага не долетела, упав где-то посреди города в стране-агрессоре. 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Судьбоносный выбор Китая и надолго ли хватит оружия США: что об Украине пишут западные СМИ

Выдумки о работе ПВО не прекращаются

Попробуем хронологически изложить все, что происходило в эту ночь Ведь взрывы в Белгородской области и взрывы в Харьковской области взаимосвязаны.

00:38. В Харьковской области раздалась воздушная тревога. Жителей региона призвали находиться в укрытиях отбоя.

00:40. В Белгородской области сообщили о том, что было громко. В местных СМИ отметили, что занимаются уточнением деталей.

Российская ракета упала на Белгородщине: смотрите видео

00:43. Мониторинговый канал Monitor сообщил, что в Харьковской области слышали взрывы. Жителей призвали осторожнее.

01:00. Стало известно об отбое в Харьковской области.

01:20. Поступила информация из Белгородщины. Согласно ей, громкие звуки, которые слышали жители, – работа ПВО. Басни, которые россияне заслужили.

"Хлопок" в России – постоянный гость