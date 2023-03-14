У ніч проти 14 березня російські військові запустили ракети по Харківській області з Бєлгородщини. Одна з ракет ворога не долетіла, впавши десь посеред міста у країні-агресорці, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Вигадки про роботу ППО не припиняються

Спробуємо хронологічно викласти все, що відбувалося цієї ночі. Адже вибухи у Бєлгородській області та вибухи на Харківщині взаємопов'язані.

00:38. У Харківські області пролунала повітряна тривога. Мешканців регіону закликали перебувати в укриттях до відбою.

00:40. На Бєлгородщині повідомили про те, що було гучно. У місцевих ЗМІ зауважили, що займаються уточненням деталей.

Російська ракета впала на Бєлгородщині: дивіться відео

00:43. Моніторинговий канал Monitor повідомив про те, що у Харківській області чули вибухи. Мешканців закликали бути обережнішими.

01:00. Стало відомо про відбій на Харківщині.

01:20. Надійшла інформація з Бєлгородщини. Згідно з нею, гучні звуки, які чули мешканці, – робота ППО. Байки, на які росіяни заслужили.

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