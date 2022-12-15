В Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию: казармы оккупантов без света

Украинские партизаны продолжают делать все возможное, чтобы прогнать врага с оккупированных территорий. На этот раз они взорвали трансформаторную подстанцию в Бердянске.

Как рассказали в Центре национального сопротивления, "хлопок" подвезли к временно оккупированному Бердянску. Случилось это 13 декабря.

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Враг остался без света

По имеющимся данным, во вторник наши партизаны взорвали трансформаторную подстанцию. Известно, что она питала микрорайон Коса. Заметим, что именно там расселились мобилизационные подразделения русской армии.

Сам взрыв произошел в 19:30. С помощью тротиловых шашек удалось взорвать как трансформаторную подстанцию, так и опору ЛЭП. Заботливые партизаны сделали все для того, чтобы казармы оккупантов остались без света.

Заметим, что это не очень-то понравилось самим оккупантам. Известно, что на следующий день они увеличили количество проверок. Правда, не добились никакого результата.

Как отмечают в Центре национального сопротивления, соответствующими диверсиями занимаются опытные военные. Поэтому призывают людей без соответствующей подготовки не подвергать себя опасности. И, если у них есть такая возможность, – покидать временно оккупированные территории.

Враг продолжает страдать на Запорожье