Взрыв на Бурштынской ТЭС: один из пострадавших скончался в реанимации
Источник:ДТЭК Бурштынская ТЭС
Один из пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС скончался в реанимации. Медики долгое время боролись за жизнь, но, к сожалению, не удалось спасти.
Взрыв на ТЭС произошел еще 28 ноября. Из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования получил около 60% ожогов кожи.
Важно На Бурштынской ТЭС произошел взрыв: есть пострадавшие
За жизнь мужчины боролись неделю
Пострадавшему оказали первую помощь и отвезли в Ивано-Франковский ожоговый центр.
В Бурштынской ТЭС говорят, что администрация полностью снабжала пострадавшего медикаментами и предоставляла все необходимое. После смерти его родные получат помощь.
Что с другими пострадавшими
Отмечают, что состояние других пострадавших – стабильное. Угрозы для жизни нет.
Что известно о взрыве
- На Бурштынской ТЭС Ивано-Франковской области вечером 28 ноября произошел взрыв.
- Причиной послужила разгерметизация экранной 6-миллиметровой трубы на котле седьмого энергоблока. Поэтому произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла.
- Госпитализировали 4 пострадавших.
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Текст поста Бурштынской ТЭС:
Работник Бурштынской ТЭС, получивший ожоги в результате выброса пара, скончался в реанимации.
28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр.
Все время врачи боролись за жизнь пострадавшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами, предоставляла все необходимое. 24/7 станция была на связи с родными и медиками.
Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью.
Коллектив Бурштынской ТЭС выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родные получат всю необходимую помощь от станции. Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.